Росіяни атакували один з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ

Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ілюстраційне фото: REUTERS

Сьогодні, 24 вересня, російські війська комбінованого удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети «Іскандер».

Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.

Зазначається, що внаслідок влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють екстрені служби, пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Також наголосили, що для збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час російських ракетних та повітряних атак.

Нагадаємо, що влітку російська армія атакувала ракетами тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ на Миколаївщині. На момент удару на полігоні проходили заняття з військовослужбовцями.