  • пʼятниця

    26 вересня, 2025

  • 17.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 26 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 17.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Херсон під атакою росіян: на місто скинули 15 авіабомб, загинула жінка

Через обстріл Херсона 26 вересня загинула літня жінка. Фото: Херсонська обласна прокуратураЧерез обстріл Херсона 26 вересня загинула літня жінка. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Уранці 26 вересня російські війська атакували Херсон авіабомбами. На місто скинули близько 15 авіабомб за годину.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, спочатку росіяни вдарили по місту з авіації, пошкодивши адміністративну будівлю та близько 70 будинків. 

Згодом, близько 10:00, обстріляли Центральний район Херсона. Снаряд влучив у багатоповерхівку. Внаслідок удару пошкоджено квартири, а також згоріли автівки, що були припарковані поруч. 

Внаслідок обстрілу загинула 74-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Ще двоє херсонців постраждали у власних оселях. Медики на місці надали допомогу 55-річному чоловіку та 84-річній жінці, які дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

«Зранку російські військові інтенсивно обстрілюють Херсон! Перебувайте у безпечних місцях і без гострої необхідності сьогодні не виходьте на вулицю!», — пише Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялось, що через російські обстріли минулої доби  в Херсонській області дві людини загинули, ще вісім — постраждали.

Останні новини про: обстріл Херсона

Загинула людина, 11 поранених: Росія обстріляла 34 населені пункти Херсонщини
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині: поранено 7 людей, серед них — дитина
Росіяни атакували 26 громад Херсонщини: зруйновані будинки, є загиблий та поранені
Реклама

Читайте також:

новини

Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
новини

В Укроборонпромі збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: обстріл Херсона

Росіяни атакували 26 громад Херсонщини: зруйновані будинки, є загиблий та поранені
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині: поранено 7 людей, серед них — дитина
Загинула людина, 11 поранених: Росія обстріляла 34 населені пункти Херсонщини

Вночі біля Південноукраїнської АЕС вибухнув безпілотник

Даріна Мельничук

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена

Росіяни атакували дронами дві громади Миколаївщини: пошкоджено будинок