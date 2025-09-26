Херсон під атакою росіян: на місто скинули 15 авіабомб, загинула жінка

Через обстріл Херсона 26 вересня загинула літня жінка. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Уранці 26 вересня російські війська атакували Херсон авіабомбами. На місто скинули близько 15 авіабомб за годину.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, спочатку росіяни вдарили по місту з авіації, пошкодивши адміністративну будівлю та близько 70 будинків.

Згодом, близько 10:00, обстріляли Центральний район Херсона. Снаряд влучив у багатоповерхівку. Внаслідок удару пошкоджено квартири, а також згоріли автівки, що були припарковані поруч.

Внаслідок обстрілу загинула 74-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Ще двоє херсонців постраждали у власних оселях. Медики на місці надали допомогу 55-річному чоловіку та 84-річній жінці, які дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

«Зранку російські військові інтенсивно обстрілюють Херсон! Перебувайте у безпечних місцях і без гострої необхідності сьогодні не виходьте на вулицю!», — пише Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялось, що через російські обстріли минулої доби в Херсонській області дві людини загинули, ще вісім — постраждали.