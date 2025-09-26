В Одесі затримали доцентку університету, її підозрюють у шпигунстві для РФ
- Світлана Іванченко
15:36, 26 вересня, 2025
В Одесі заарештували кандидатку філологічних наук, доцентку місцевого університету, яку підозрюють шпигунстві. За співпрацю їй обіцяли посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші.
Про це повідомила пресслужба Одеської облпрокуратури та СБУ.
«За клопотанням Одеської обласної прокуратури взято під варту без права на заставу 52-річну жительку Одеси, яку підозрюють у шпигунстві», — йдеться у заяві прокуратури.
За даними слідства, жінка з 2014 року розділяла проросійські ідеологічні погляди та підтримувала зв’язки з людьми, які поширювали антиукраїнську пропаганду. Після початку повномасштабного вторгнення вона погодилася на конфіденційне співробітництво з представником спецслужб РФ. В поле зору ворога жінка потрапила, коли закликала у забороненій соцмережі «ВКонтакте» до захоплення Одещини.
Одним із її головних завдань в Україні було виявляти пункти тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси. Насамперед росіян цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ. У подальшому вона отримала завдання завербувати їх до власної мережі інформаторів, через яку ФСБ планувала «зсередини» шпигувати за оборонцями південного регіону.
Під виглядом випадкових знайомств вона входила в довіру і дізнавалась інформацію, а для прикриття використовувала побутові теми та свою наукову діяльність.
Спілкуючись з одним українським військовим, влітку жінка схиляла його до співпраці. Хотіла, щоб той приніс копії бойових документів своєї частини, які б підозрювана передала агенту РФ.
Жінку затримали перед спробою виїхати до ЄС, звідки вона планувала потрапити до РФ. При собі вона вже мала квитки на автобус.
Наразі підозрювана перебуває під вартою. У разі доведення вини їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали 57-річну жінку, яка працювала в одному з управлінь Первомайської міськради. Її підозрюють у тому, що вона передавала росіянам інформацію про українських військових.
