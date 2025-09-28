Росія вдарила по Одещині: під ударом опинився винзавод
- Ірина Олехнович
9:25, 28 вересня, 2025
У ніч на 28 вересня російські війська знову атакували Одещину. Цього разу під ворожий удар потрапило виноробне підприємство.
За інформацією ГУ ДСНС в Одеській області, внаслідок атаки виникла пожежа та руйнування на території заводу. Вогонь оперативно загасили пожежно-рятувальні підрозділи.
Окрім того, пошкоджено дах приватного житлового будинку, розташованого неподалік.
На момент обстрілу на підприємстві перебували 50 працівників. Усі вони під час повітряної тривоги встигли спуститися в укриття, що врятувало їхні життя. Постраждалих немає.
Нагадаємо, вчора на Одещині знову скасували кілька поїздів через атаку РФ.
