Росія вдарила по Одещині: під ударом опинився винзавод

У ніч на 28 вересня російські війська знову атакували Одещину. Цього разу під ворожий удар потрапило виноробне підприємство.

За інформацією ГУ ДСНС в Одеській області, внаслідок атаки виникла пожежа та руйнування на території заводу. Вогонь оперативно загасили пожежно-рятувальні підрозділи.

Окрім того, пошкоджено дах приватного житлового будинку, розташованого неподалік.

Наслідки удару 28 вересня по винзаводу на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Наслідки удару 28 вересня по винзаводу на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Наслідки удару 28 вересня по винзаводу на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

На момент обстрілу на підприємстві перебували 50 працівників. Усі вони під час повітряної тривоги встигли спуститися в укриття, що врятувало їхні життя. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора на Одещині знову скасували кілька поїздів через атаку РФ.