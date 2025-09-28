  • неділя

    28 вересня, 2025

  • 10.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 10.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія вдарила по Одещині: під ударом опинився винзавод

Наслідки удару 28 вересня по винзаводу на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській областіНаслідки удару 28 вересня по винзаводу на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

У ніч на 28 вересня російські війська знову атакували Одещину. Цього разу під ворожий удар потрапило виноробне підприємство.

За інформацією ГУ ДСНС в Одеській області, внаслідок атаки виникла пожежа та руйнування на території заводу. Вогонь оперативно загасили пожежно-рятувальні підрозділи.

Окрім того, пошкоджено дах приватного житлового будинку, розташованого неподалік.

Наслідки удару 28 вересня по винзаводу на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській областіНаслідки удару 28 вересня по винзаводу на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
Наслідки удару 28 вересня по винзаводу на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській областіНаслідки удару 28 вересня по винзаводу на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
Наслідки удару 28 вересня по винзаводу на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській областіНаслідки удару 28 вересня по винзаводу на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

На момент обстрілу на підприємстві перебували 50 працівників. Усі вони під час повітряної тривоги встигли спуститися в укриття, що врятувало їхні життя. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора на Одещині знову скасували кілька поїздів через атаку РФ.

Останні новини про: Війна в Україні

Свириденко у жовтні проведе зустрічі у США про видобутку корисних копалин в Україні
Блакитне паливо в плиті вже не блакитне, — «Мадяр» про удари по газових станціях окупантів на Луганщині
Ворог атакував Миколаївщину дронами та артилерією: поранено двоє людей, є руйнування
Реклама

Читайте також:

новини

HOPE: Розробити проєкти відбудови усіх 54 будинків обіцяють до квітня 2026 року

Юлія Бойченко
новини

В Укроборонпромі пояснили, що по «Зорі» був не конкурс, а підбір кандидатів

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Відновили покрівлю, готуємось облаштовувати укриття», — в UNOPS розповіли, що задоволені ходом відбудови ліцею Аркаса

Аліса Мелік-Адамян
новини

Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Ворог атакував Миколаївщину дронами та артилерією: поранено двоє людей, є руйнування
Блакитне паливо в плиті вже не блакитне, — «Мадяр» про удари по газових станціях окупантів на Луганщині
Свириденко у жовтні проведе зустрічі у США про видобутку корисних копалин в Україні

Зеленський попередив про ризики з боку Придністров’я, якщо Молдова обере проросійський парламент

Власники авто сплатили ₴2,3 млн транспортного податку до місцевих бюджетів Миколаївщини

Миколаївські спортсмени вибороли срібло на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Брудні й голодні: у Миколаєві соцслужби забрали дітей у п’яної матері