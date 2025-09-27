  • субота

На Одещині знову скасували кілька поїздів через атаку РФ

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

В Одеській області тривають роботи з відновлення інфраструктури після чергового обстрілу російських військ. Частину рейсів забезпечують резервними тепловозами, однак через атаку 27 вересня тимчасово скасувала кілька приміських поїздів.

Як повідомили в «Укрзалізниці», не курсуватимуть поїзди: №6251, №6253, №6255 Вапнярка — Одеса-Головна та №7024 Подільськ — Слобідка.

Крім того, за скороченим маршрутом курсуватиме потяг №7021 Подільськ — Одеса-Головна (замість Слобідка — Одеса-Головна).

Раніше повідомлялось, що внаслідок російських обстрілів у Кіровоградській та Миколаївській областях знеструмлені чотири ділянки залізниці.

Влаштує зупинка по лінії фронту, якщо завтра буде зупинення вогню, — Зеленський про території
Росіяни дронами та артилерією атакували Миколаївщину
Понад 20 російських «шахедів» та дронів-імітаторів знешкодили на Миколаївщині за ніч
новини

HOPE: Розробити проєкти відбудови усіх 54 будинків обіцяють до квітня 2026 року

Юлія Бойченко
новини

В Укроборонпромі пояснили, що по «Зорі» був не конкурс, а підбір кандидатів

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сесія у Первомайську: депутати скаржились на харчування в школах, а мер на переселенців, які не хочуть працювати

Альона Коханчук
новини

«Відновили покрівлю, готуємось облаштовувати укриття», — в UNOPS розповіли, що задоволені ходом відбудови ліцею Аркаса

Аліса Мелік-Адамян
новини

Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги

Світлана Іванченко
Понад 20 російських «шахедів» та дронів-імітаторів знешкодили на Миколаївщині за ніч
Росіяни дронами та артилерією атакували Миколаївщину
Влаштує зупинка по лінії фронту, якщо завтра буде зупинення вогню, — Зеленський про території

В Укроборонпромі пояснили, що по «Зорі» був не конкурс, а підбір кандидатів

Миколаївський експрокурор-зрадник остаточно отримав довічне: касація відхилена

2 години тому

«Подорож без квитка»: 3 миколаївські музеї сьогодні можна відвідати безкоштовно

