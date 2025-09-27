На Одещині знову скасували кілька поїздів через атаку РФ
8:26, 27 вересня, 2025
В Одеській області тривають роботи з відновлення інфраструктури після чергового обстрілу російських військ. Частину рейсів забезпечують резервними тепловозами, однак через атаку 27 вересня тимчасово скасувала кілька приміських поїздів.
Як повідомили в «Укрзалізниці», не курсуватимуть поїзди: №6251, №6253, №6255 Вапнярка — Одеса-Головна та №7024 Подільськ — Слобідка.
Крім того, за скороченим маршрутом курсуватиме потяг №7021 Подільськ — Одеса-Головна (замість Слобідка — Одеса-Головна).
Раніше повідомлялось, що внаслідок російських обстрілів у Кіровоградській та Миколаївській областях знеструмлені чотири ділянки залізниці.
