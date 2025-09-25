  • четвер

    25 вересня, 2025

  • 14.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині затримуються поїзди

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

У Кіровоградській та Миколаївській областях внаслідок російських обстрілів знеструмлені чотири ділянки залізниці.

Як повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», постраждалих немає, але пошкоджено інфраструктуру.

Станом на 08:00 рух здійснюється під резервними тепловозами. Очікуються затримки для таких поїздів:

  • №53/54 Одеса-Головна — Дніпро-Головний (затримка +5:09)

  • №253/254 Одеса-Головна — Кривий Ріг-Головний (+5:09)

  • №7/8 Одеса-Головна — Харків-Пас. (+4:47)

  • №147/148 Київ-Пас. — Одеса-Головна (+2:01)

  • №127/128 Львів — Запоріжжя-1 (+1:18)

  • №31/32 Перемишль — Запоріжжя-1 (+1:17)

  • №51/52 Запоріжжя-1 — Одеса-Головна (+1:10)

  • №91/92 Одеса-Головна — Краматорськ (+1:02).

Нагадаємо, вночі 25 вересня російські війська обстріляли Миколаївську область дронами «Shahed». Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Вночі на Миколаївщині збили девʼять «Шахедів» та безпілотників-імітаторів
На Миколаївщині через обстріли пошкоджено лінію електропередач та автомобіль
Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами»: пошкоджено інфраструктуру та знеструмлено ділянки залізниці
Реклама

Читайте також:

новини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами»: пошкоджено інфраструктуру та знеструмлено ділянки залізниці
На Миколаївщині через обстріли пошкоджено лінію електропередач та автомобіль
Вночі на Миколаївщині збили девʼять «Шахедів» та безпілотників-імітаторів

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Борг у понад ₴1 млрд: «Миколаївоблтеплоенерго» чекає на виконання обіцянки президента виплатити різницю в тарифах

3 години тому

Головне сьогодні