Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині затримуються поїзди

Потяг «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

У Кіровоградській та Миколаївській областях внаслідок російських обстрілів знеструмлені чотири ділянки залізниці.

Як повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», постраждалих немає, але пошкоджено інфраструктуру.

Станом на 08:00 рух здійснюється під резервними тепловозами. Очікуються затримки для таких поїздів:

№53/54 Одеса-Головна — Дніпро-Головний (затримка +5:09)

№253/254 Одеса-Головна — Кривий Ріг-Головний (+5:09)

№7/8 Одеса-Головна — Харків-Пас. (+4:47)

№147/148 Київ-Пас. — Одеса-Головна (+2:01)

№127/128 Львів — Запоріжжя-1 (+1:18)

№31/32 Перемишль — Запоріжжя-1 (+1:17)

№51/52 Запоріжжя-1 — Одеса-Головна (+1:10)

№91/92 Одеса-Головна — Краматорськ (+1:02).

Нагадаємо, вночі 25 вересня російські війська обстріляли Миколаївську область дронами «Shahed». Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці.