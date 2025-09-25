Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині затримуються поїзди
- Даріна Мельничук
8:55, 25 вересня, 2025
У Кіровоградській та Миколаївській областях внаслідок російських обстрілів знеструмлені чотири ділянки залізниці.
Як повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», постраждалих немає, але пошкоджено інфраструктуру.
Станом на 08:00 рух здійснюється під резервними тепловозами. Очікуються затримки для таких поїздів:
№53/54 Одеса-Головна — Дніпро-Головний (затримка +5:09)
№253/254 Одеса-Головна — Кривий Ріг-Головний (+5:09)
№7/8 Одеса-Головна — Харків-Пас. (+4:47)
№147/148 Київ-Пас. — Одеса-Головна (+2:01)
№127/128 Львів — Запоріжжя-1 (+1:18)
№31/32 Перемишль — Запоріжжя-1 (+1:17)
№51/52 Запоріжжя-1 — Одеса-Головна (+1:10)
№91/92 Одеса-Головна — Краматорськ (+1:02).
Нагадаємо, вночі 25 вересня російські війська обстріляли Миколаївську область дронами «Shahed». Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці.
