На Одещині водій Renault збив 15-річну дівчину: потерпіла у лікарні
15:20, 28 вересня, 2025
У Подільському районі Одеської області водій автомобілю Renault збив 15-річну дівчину.
Як повідомляють в ГУ Нацполіції в Одеській області 22-річний водій автомобіля Renault, рухаючись вулицею Леоніда Каденюка, наїхав на 15-річну дівчину, яка йшла по дорозі у попутному напрямку.
Потерпілу з переломом ноги та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. У рамках розслідування призначено низку експертиз, зокрема для перевірки, чи перебував водій у стані сп’яніння, та підтвердження ступеня тяжкості травм дитини.
Досудове слідство триває.
Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та бути максимально уважними на дорозі. Пішоходам нагадують: у темний час доби необхідно користуватися світловідбивачами та пересуватися лише по тротуарах або узбіччях, дотримуючись правил дорожнього руху.
