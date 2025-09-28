На Одещині водій Renault збив 15-річну дівчину: потерпіла у лікарні

На Одещині Renault збив 15-річну дівчину: потерпіла з переломом у лікарні. Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області

У Подільському районі Одеської області водій автомобілю Renault збив 15-річну дівчину.

Як повідомляють в ГУ Нацполіції в Одеській області 22-річний водій автомобіля Renault, рухаючись вулицею Леоніда Каденюка, наїхав на 15-річну дівчину, яка йшла по дорозі у попутному напрямку.

Потерпілу з переломом ноги та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. У рамках розслідування призначено низку експертиз, зокрема для перевірки, чи перебував водій у стані сп’яніння, та підтвердження ступеня тяжкості травм дитини.

Досудове слідство триває.

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та бути максимально уважними на дорозі. Пішоходам нагадують: у темний час доби необхідно користуватися світловідбивачами та пересуватися лише по тротуарах або узбіччях, дотримуючись правил дорожнього руху.

