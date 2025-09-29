На Миколаївщині через пожежі горіли речі у квартирі, дах будинку та суха трава

Наслідки пожеж у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 28 вересня та вночі 29 вересня у Миколаївської області сталося 16 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Надбузьке Веснянської громади горіли речі домашнього вжитку у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів.

Також у селі Арбузинка Первомайського району зайнялася покрівля житлового будинку та суха трава на території приватного подвір’я. Вогонь загасили на площі 200 квадратних метрів.

Крім цього, у Миколаєві горів сарай на території приватного подвір’я площею 4 квадратні метри. В інших випадках рятувальники ліквідовували займання сухої трави, пожнивних залишків, кущів та очерету на відкритих територіях загальною площею понад 5 гектарів.

Нагадаємо, за минулу добу на Миколаївщині ліквідували 23 пожежі. Три з них спричинені обстрілами.