На Миколаївщині через пожежі горіли речі у квартирі, дах будинку та суха трава
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
10:01, 29 вересня, 2025
-
Вдень 28 вересня та вночі 29 вересня у Миколаївської області сталося 16 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У селі Надбузьке Веснянської громади горіли речі домашнього вжитку у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів.
Також у селі Арбузинка Первомайського району зайнялася покрівля житлового будинку та суха трава на території приватного подвір’я. Вогонь загасили на площі 200 квадратних метрів.
Крім цього, у Миколаєві горів сарай на території приватного подвір’я площею 4 квадратні метри. В інших випадках рятувальники ліквідовували займання сухої трави, пожнивних залишків, кущів та очерету на відкритих територіях загальною площею понад 5 гектарів.
Нагадаємо, за минулу добу на Миколаївщині ліквідували 23 пожежі. Три з них спричинені обстрілами.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.