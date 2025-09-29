  • понеділок

    29 вересня, 2025

  • 15.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 15.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 2 тис. дронів: армія РФ атакувала Херсонщину впродовж тижня

Армія РФ упродовж тижня атакувала Херсонщину 2276 дронами, з яких 659 — вдарили по Херсонській громаді.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

— Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину з неба. Лише за останній тиждень — майже 2300 дронових атак, — написав Олександр Прокудін

Армія РФ упродовж тижня атакувала правобережжя Херсонщини. Інфографіка: Херсонська ОВААрмія РФ упродовж тижня атакувала правобережжя Херсонщини. Інфографіка: Херсонська ОВА

За його словами, українські військові знищили 1850 дронів, які атакували людей та інфраструктуру регіону. Це 81% від загальної кількості.

— Завдяки ефективній роботі наших військових 1850 БпЛА, якими ворог намагався атакувати людей і цивільну інфраструктуру, були знищені, — повідомив керівник ОВА.

Раніше повідомлялось, що вдень 28 вересня та вночі 29 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки пʼять людей постраждали.

Останні новини про: Війна в Україні

У Молдові офіційно розпочалися парламентські вибори
Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по Росії
Пілоти 59-ї бригади СБС дроном збили російський вертоліт, — «Мадяр»
Реклама

Читайте також:

новини

Депутат Бабаріка хоче, щоб бюджетна комісія взяла під контроль кожну гривню в бюджеті Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами

Даріна Мельничук
новини

На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — 1

Світлана Іванченко
новини

Не знадобилось: Миколаїв подарує Чорноморську обладнання за ₴4 млн

Катерина Середа
новини

«Домовитись з чудовим Панченком, а він з Сєнкевичем», — у мерії Миколаєва пояснили депутату, як направити гроші на округ

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Пілоти 59-ї бригади СБС дроном збили російський вертоліт, — «Мадяр»
Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по Росії
У Молдові офіційно розпочалися парламентські вибори

Депутат Бабаріка хоче, щоб бюджетна комісія взяла під контроль кожну гривню в бюджеті Миколаєва

Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами

9 годин тому

Сесія у Первомайську: депутати скаржились на харчування в школах, а мер на переселенців, які не хочуть працювати

Альона Коханчук

Головне сьогодні