Понад 2 тис. дронів: армія РФ атакувала Херсонщину впродовж тижня

Армія РФ упродовж тижня атакувала Херсонщину 2276 дронами, з яких 659 — вдарили по Херсонській громаді.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

— Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину з неба. Лише за останній тиждень — майже 2300 дронових атак, — написав Олександр Прокудін.

Армія РФ упродовж тижня атакувала правобережжя Херсонщини. Інфографіка: Херсонська ОВА

За його словами, українські військові знищили 1850 дронів, які атакували людей та інфраструктуру регіону. Це 81% від загальної кількості.

— Завдяки ефективній роботі наших військових 1850 БпЛА, якими ворог намагався атакувати людей і цивільну інфраструктуру, були знищені, — повідомив керівник ОВА.

Раніше повідомлялось, що вдень 28 вересня та вночі 29 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки пʼять людей постраждали.