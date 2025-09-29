Понад 2 тис. дронів: армія РФ атакувала Херсонщину впродовж тижня
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
18:27, 29 вересня, 2025
-
Армія РФ упродовж тижня атакувала Херсонщину 2276 дронами, з яких 659 — вдарили по Херсонській громаді.
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
— Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину з неба. Лише за останній тиждень — майже 2300 дронових атак, — написав Олександр Прокудін.
За його словами, українські військові знищили 1850 дронів, які атакували людей та інфраструктуру регіону. Це 81% від загальної кількості.
— Завдяки ефективній роботі наших військових 1850 БпЛА, якими ворог намагався атакувати людей і цивільну інфраструктуру, були знищені, — повідомив керівник ОВА.
Раніше повідомлялось, що вдень 28 вересня та вночі 29 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки пʼять людей постраждали.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.