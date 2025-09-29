  • понеділок

Через обстріли на Херсонщині постраждали люди, пошкоджено будинки

Розбиті трибуни стадіону гімназії №3 у Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковРозбиті трибуни стадіону гімназії №3 у Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 28 вересня та вночі 29 вересня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки пʼять людей постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Комишани, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Олександрівка, Софіївка, Томина Балка, Широка Балка, Благовіщенське, Новодмитрівка, Велетенське, Дніпровське, Розлив, Микільське, Берислав, Милове, Качкарівка, Золота Балка, Раківка, Новорайськ, Біляївка, Бургунка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Республіканець, Токарівка, Томарине, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватні гаражі та автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 вересня російські війська атакували FPV-дронами та артилерією Очаківську та Куцурубську громади.

Дві громади на Миколаївщині атакували FPV-дронами та артилерією