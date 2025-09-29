  • понеділок

Ковпачок від ручки ледь не вбив: у Львові провели складну операцію дитині

У Львові дитина випадково проковтнула ковпачок від ручки, їй довелося робити відкриту операцію на грудній клітці.

Про це розповів дитячий хірург Дмитро Грицак із дитячої лікарні Святого Миколая.

Рішення про операцію лікарі ухвалили після того, як чотиригодинні спроби видалити чужорідне тіло з організму дитини за допомогою бронхоскопа виявилися безуспішними. 

— На бронхоскопії ми побачили чужорідне тіло в лівому нижньодольовому бронху. Ковпачок був щільно вклинений, слизова набрякла. Витягнути через бронхоскоп неможливо, спроби тривали близько 4-х годин. Єдиний вихід — торакотомія (відкрита операція на грудній клітці). І все це через маленький шматочок пластику, — розповів лікар.

У Львові дитині зробили складну операцію через ковпачок від ручки. Фото: Дмитро ГрицакУ Львові дитині зробили складну операцію через ковпачок від ручки. Фото: Дмитро Грицак
У Львові дитині зробили складну операцію через ковпачок від ручки. Фото: Дмитро ГрицакУ Львові дитині зробили складну операцію через ковпачок від ручки. Фото: Дмитро Грицак

Лікар наголосив, що чужорідні тіла в дихальних шляхах — одна з найпоширеніших причин раптової асфіксії у дітей, а ковпачки від ручок особливо небезпечні: вони гладкі, слизькі та можуть повністю перекривати бронхи або трахею.

— Якщо вони без вентиляційного отвору, вони повністю перекривають просвіт бронха або трахеї. У дитини є тільки лічені хвилини, поки перекритий доступ повітря, — пояснив Дмитро Грицак.

Дмитро Грицак радить купувати дітям ручки з ковпачками, що мають отвір, і стежити, щоб діти не «жували» їх. Поява кашлю, захлинання чи свистячого дихання може свідчити про те, що дитина проковтнула сторонній предмет, і в таких випадках важлива швидка реакція.

— Один ковпачок = велика операція. Один отвір у ковпачку —  шанс уникнути трагедії, — наголосив лікар.

Він додав, що більшість сторонніх тіл у дітей видаляють ендоскопічно, але іноді без відкритої операції не обійтися, як у цьому випадку.

Нагадаємо, що американські та українські хірурги провели дві надскладні операції 12-річній дівчинці з Львівщини, у якої хребет був викривлений на 160 градусів і не дозволяв їй самостійно ходити.

