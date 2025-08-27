Американські та українські хірурги провели 2 унікальні операції дитині з Львівщини: вони тривали 18 годин

Хірурги прооперували 12-річну дівчинку з Львівщини. Фото: Facebook / Дитяча Лікарня Святого Миколая

Американські та українські хірурги провели дві надскладні операції 12-річній дівчинці з Львівщини, у якої хребет був викривлений на 160 градусів і не дозволяв їй самостійно ходити.

Про це розповіли у львівській лікарні Святого Миколая.

Захворювання у дитини виявили ще у шість місяців: після обстеження діагностували рідкісну міопатію Бетлема, яка через слабкість м’язів спричинила важкий сколіоз. З роками стан погіршувався — дівчинка пересувалася лише з ходунцями чи у візку, страждала від постійного болю та задишки.

Ортопед лікарні Мар’ян Орач залучив до лікування американського хірурга Марка Диржку. Разом вони вирішили провести дві операції.

— Щоб виправити її сколіоз, нам потрібно було видалити цілий хребець. У перший день операції ми закріпили її хребет гвинтами. А потім уже на другий день видалили кілька ребер, ізолювали спинний мозок та встановили титанову клітку для підтримки хребта. А потім повільно виправляли її, — розповідає американський ортопед-травматолог Марк Диржка.

Загалом операції тривали 18 годин. Дівчинка провела два тижні у реанімації під киснем. У результаті лікарям вдалося випрямити хребет на 85%.

— Спина дійсно змінилася. Немає більше того горбу з ребер. Вона витягнулася, стала вища. Ми здивовані! І лікарі самі сказали, що зробили більше, ніж очікували, — розповіла мама дівчинки.

