Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    27 серпня, 2025

  • 16.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 27 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 16.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Американські та українські хірурги провели 2 унікальні операції дитині з Львівщини: вони тривали 18 годин

Хірурги прооперували 12-річну дівчинку з Львівщини. Фото: Facebook / Дитяча Лікарня Святого МиколаяХірурги прооперували 12-річну дівчинку з Львівщини. Фото: Facebook / Дитяча Лікарня Святого Миколая

Американські та українські хірурги провели дві надскладні операції 12-річній дівчинці з Львівщини, у якої хребет був викривлений на 160 градусів і не дозволяв їй самостійно ходити.

Про це розповіли у львівській лікарні Святого Миколая.

Захворювання у дитини виявили ще у шість місяців: після обстеження діагностували рідкісну міопатію Бетлема, яка через слабкість м’язів спричинила важкий сколіоз. З роками стан погіршувався — дівчинка пересувалася лише з ходунцями чи у візку, страждала від постійного болю та задишки.

Ортопед лікарні Мар’ян Орач залучив до лікування американського хірурга Марка Диржку. Разом вони вирішили провести дві операції.

— Щоб виправити її сколіоз, нам потрібно було видалити цілий хребець. У перший день операції ми закріпили її хребет гвинтами. А потім уже на другий день видалили кілька ребер, ізолювали спинний мозок та встановили титанову клітку для підтримки хребта. А потім повільно виправляли її, — розповідає американський ортопед-травматолог Марк Диржка.

Загалом операції тривали 18 годин. Дівчинка провела два тижні у реанімації під киснем. У результаті лікарям вдалося випрямити хребет на 85%.

— Спина дійсно змінилася. Немає більше того горбу з ребер. Вона витягнулася, стала вища. Ми здивовані! І лікарі самі сказали, що зробили більше, ніж очікували, — розповіла мама дівчинки.

Нагадаємо, в Одеській міській клінічній лікарні №10 успішно виконали рідкісну і складну операцію, врятувавши життя пацієнтці з інсультом. 

Останні новини про: Медицина

В Миколаївській області за тиждень народилось 86 малюків
У Миколаєві захворюваність на ковід зросла у 8 разів за тиждень
Французькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу
Реклама

Читайте також:

новини

В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження

Світлана Іванченко
новини

«Показушна історія», — Сєнкевич прокоментував дії правоохоронців через обшуки в мерії Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Віцемер Коренєв їздив у двотижневе відрядження до румунської кондитерської «Солодощі та тортики», де «налагоджував зв’язки» для відбудови Миколаєва

Катерина Середа
новини

Сєнкевич пообіцяв вирішити питання з розбитою плиткою у басейні «Зорі»: «Будемо ремонтувати це все»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Дитина травмувалася, там небезпечно», — миколаївці скаржаться на стан басейну у спорткомплексі «Зоря»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

Французькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу
У Миколаєві захворюваність на ковід зросла у 8 разів за тиждень
В Миколаївській області за тиждень народилось 86 малюків

Прокуратура жорстко відповіла меру Миколаєва на заяву, що обшуки — це піар-акція

На Миколаївщині через падіння горілих дерев у Андріївському лісі люди сидять без світла

12 годин тому

Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва

Даріна Мельничук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay