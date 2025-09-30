На Миколаївщині підприємця підозрюють у незаконному видобутку артезіанської води на понад ₴120 мільйонів

На Миколаївщині підприємця підозрюють у незаконному видобутку води на 120 мільйонів гривень. Фото: Офіс Генпрокурора України

Правоохоронці повідомили про підозру 41-річному підприємцю, який нібито без спеціального дозволу видобував та продавав артезіанську воду у Баштанському районі. Загальну суму збитків державі оцінюють в 120 мільйонів гривень.

За інформацією поліції в Миколаївській області, чоловік разом із групою осіб організував нелегальний видобуток підземних вод зі свердловини глибиною 70 метрів. Вона належить до корисних копалин загальнодержавного значення, а тому для користування цим джерелом необхідно мати спеціальний дозвіл. За словами правоохоронців, видобуту воду підозрюваний нібито фасував і продавав населенню під власною торговою маркою.

Судячи з опублікованих фото Офісом Генерального прокурора України, йдеться про виробництво питної води «Снігурівська».

У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 120 мільйонів гривень, зазначають у поліції.

Після обшуків слідчі повідомили, що вилучили обладнання для видобутку води, автоцистерни та причепи, системи очищення, а також документи і чорнові записи.

У разі визнання провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

