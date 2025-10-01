Кулемети, автомати, пістолети: на Миколаївщині втратили або викрали понад 50 тисяч одиниць зброї

Від початку повномасштабної війни в Україні втратили або вкрали понад 491 тисячу одиниць зброї. Миколаївщина потрапила до числа регіонів з найбільшими втратами — понад 50 тисяч одиниць, нарівні з Київщиною.

Про це свiдчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Лідером залишається Київ з 78,5 тисячами, на другому місці Донеччина з понад 72 тисячами одиниць. Менші показники на Одещині — 16,5 тисячі, та на Херсонщині — понад 25 тисяч.

Де в Україні найбільше втрачають та крадуть зброю. Інфографіка: Опендатабот

За останній рік кількість втраченої та викраденої зброї майже подвоїлася: якщо у вересні 2024 року вона становила майже 271 тисяча, то у вересні 2025-го — майже півмільйона. Зазначається, що реєстр Міністерства внутрішніх справ оновлюється щодня, до нього додаються нові записи, а знайдена зброя виключається.

Найчастіше зникають автомати, мисливські рушниці, карабіни та пістолети, зокрема автомат АК-74 та пістолет Макарова. Більшість втрат припадає на нарізну зброю, значна частина — гладкоствольна, решта — травматична, газова та інші категорії. Понад половина зниклої зброї — іноземного виробництва, ще чверть — невідомого походження, і лише 17% — вітчизняна.

У абсолютній більшості випадків зброю не викрадають, а втрачають — 94% усіх випадків, і лише 6% — крадіжки.

Топ втраченої та викраденої зброї. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у спробі вивезення до РФ комплектуючих до корабельних артилерійських установок, що належать Силам оборони України.