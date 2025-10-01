  • середа

    1 жовтня, 2025

  • 13.1°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 1 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 13.1° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кулемети, автомати, пістолети: на Миколаївщині втратили або викрали понад 50 тисяч одиниць зброї

Від початку повномасштабної війни в Україні втратили або вкрали понад 491 тисячу одиниць зброї. Миколаївщина потрапила до числа регіонів з найбільшими втратами — понад 50 тисяч одиниць, нарівні з Київщиною. 

Про це свiдчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Лідером залишається Київ з 78,5 тисячами, на другому місці Донеччина з понад 72 тисячами одиниць. Менші показники на Одещині — 16,5 тисячі, та на Херсонщині — понад 25 тисяч.

Де в Україні найбільше втрачають та крадуть зброю. Інфографіка: ОпендатаботДе в Україні найбільше втрачають та крадуть зброю. Інфографіка: Опендатабот

За останній рік кількість втраченої та викраденої зброї майже подвоїлася: якщо у вересні 2024 року вона становила майже 271 тисяча, то у вересні 2025-го — майже півмільйона. Зазначається, що реєстр Міністерства внутрішніх справ оновлюється щодня, до нього додаються нові записи, а знайдена зброя виключається.

Найчастіше зникають автомати, мисливські рушниці, карабіни та пістолети, зокрема автомат АК-74 та пістолет Макарова. Більшість втрат припадає на нарізну зброю, значна частина — гладкоствольна, решта — травматична, газова та інші категорії. Понад половина зниклої зброї — іноземного виробництва, ще чверть — невідомого походження, і лише 17% — вітчизняна. 

У абсолютній більшості випадків зброю не викрадають, а втрачають — 94% усіх випадків, і лише 6% — крадіжки.

Топ втраченої та викраденої зброї. Інфографіка: ОпендатаботТоп втраченої та викраденої зброї. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у спробі вивезення до РФ комплектуючих до корабельних артилерійських установок, що належать Силам оборони України.

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві дружини загиблих військових зможуть безкоштовно їздити у транспорті
Зеленський: Запорізька АЕС сьомий день працює на резервних генераторах, один із них уже зламався
Росія з 2022 року запустила по Україні майже 50 тисяч «Шахедів», — ЗМІ
Реклама

Читайте також:

новини

Вільна економічна зона може створити податкову «діру» для Миколаївщини, — Кім

Аліна Квітко
новини

Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину: роботи розраховують продовжити у 2026 році

Юлія Бойченко
новини

Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

Світлана Іванченко
новини

«Ліс втрачено», — експерти висловилися проти штучного заліснення Кінбурну

Юлія Бойченко
новини

Вознесенськ і Баштанка отримали звання Міст-героїв, — указ президента

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія з 2022 року запустила по Україні майже 50 тисяч «Шахедів», — ЗМІ
Зеленський: Запорізька АЕС сьомий день працює на резервних генераторах, один із них уже зламався
У Миколаєві дружини загиблих військових зможуть безкоштовно їздити у транспорті

«Все залишиться на рівні підтримки», — у «Миколаївських парках» не планують розвивати зелені зони

«Ліс втрачено», — експерти висловилися проти штучного заліснення Кінбурну

СТАТТЯ

9 годин тому

Вознесенськ і Баштанка отримали звання Міст-героїв, — указ президента

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні