Дрони ССО України уразили два важливих об’єкти ППО Росії на території Воронезької області

ССО України уразили два об’єкти ППО РФ на території Воронезької області. Фото: ССО України

Сили спеціальних операцій України у ніч на 1 жовтня завдали ударів по двох важливих об’єктах протиповітряної оборони Росії на території Воронезької області.

За повідомленням командування ССО, ударними дронами знищили радіолокаційну станцію дальнього виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2».

РЛС П-14Ф «Лена» входила до системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії у Бутурлинівці. ТРЛК «Сопка-2» була частиною системи безперервного моніторингу повітряного простору вздовж українського кордону та розташовувалася у селі Гармашівка.

Обидві системи ППО РФ призначалися для протидії українським безпілотникам, проте були виведені з ладу під час операції. У командуванні ССО зазначають, що такі удари продовжують завдавати суттєвого впливу на оборонні можливості противника.

