  • субота

    4 жовтня, 2025

  • 13.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 4 жовтня , 2025 субота

  • Миколаїв • 13.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дрони ССО України уразили два важливих об’єкти ППО Росії на території Воронезької області

ССО України уразили два об’єкти ППО РФ на території Воронезької області. Фото: ССО УкраїниССО України уразили два об’єкти ППО РФ на території Воронезької області. Фото: ССО України

Сили спеціальних операцій України у ніч на 1 жовтня завдали ударів по двох важливих об’єктах протиповітряної оборони Росії на території Воронезької області.

За повідомленням командування ССО, ударними дронами знищили радіолокаційну станцію дальнього виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2».

РЛС П-14Ф «Лена» входила до системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії у Бутурлинівці. ТРЛК «Сопка-2» була частиною системи безперервного моніторингу повітряного простору вздовж українського кордону та розташовувалася у селі Гармашівка.

ССО України уразили два об’єкти ППО РФ на території Воронезької області. Фото: ССО УкраїниССО України уразили два об’єкти ППО РФ на території Воронезької області. Фото: ССО України

Обидві системи ППО РФ призначалися для протидії українським безпілотникам, проте були виведені з ладу під час операції. У командуванні ССО зазначають, що такі удари продовжують завдавати суттєвого впливу на оборонні можливості противника.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що бійці 59-ї окремої бригади Сил безпілотних систем України ліквідували російський бойовий вертоліт за допомогою FPV-дрона.

Останні новини про: Війна в Україні

У вересні Росія запустила по Україні майже сім тисяч дронів, — Сирський
ЄС продовжив антиросійські санкції ще на рік: у списку залишається Медведчук
Італія профінансує реставрацію пам’яток Одеси: уряд схвалив законопроєкт
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві для майже 40 шкіл закуплять інтерактивні панелі за ₴4,6 млн

Аліна Квітко
новини

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала понад 25 тис. голосів

Світлана Іванченко
новини

«Ніхто нікуди не втік. Це і оцінив президент», — Кім прокоментував присвоєння статуса міст-героїв Баштанці та Вознесенську

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Італія профінансує реставрацію пам’яток Одеси: уряд схвалив законопроєкт
ЄС продовжив антиросійські санкції ще на рік: у списку залишається Медведчук
У вересні Росія запустила по Україні майже сім тисяч дронів, — Сирський

Нардеп звинуватив владу Миколаєва у переплаті за турецькі автобуси замість підтримки українських виробників

Компанії, повʼязані з депутатом Миколаївської облради, отримали підрядів на понад ₴600 млн, — ЗМІ

11 годин тому

«Миколаївські парки» обіцяють відновити роботу ще двох фонтанів по місту

Альона Коханчук

Головне сьогодні