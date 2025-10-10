  • пʼятниця

На Миколаївщині чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації

На Миколаївщині чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації. Фото ілюстративне: Bumble-Dee/DepositphotosНа Миколаївщині чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації. Фото ілюстративне: Bumble-Dee/Depositphotos

У Баштанському районі суд визнав мешканця Горохівської громади винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, чоловіка визнали придатним до проходження військової служби за станом здоров’я. Він особисто отримав повістку з зазначенням дати прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проте у визначений день без поважних причин не з’явився.

Суд кваліфікував його дії за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Санкція статті передбачає покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше, Поліція Миколаївщини відзвітувала про результати роботи за дев’ять місяців.

