В Одесі зникло світло після російської атаки дронами
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
9:06, 11 жовтня, 2025
-
Вночі 11 жовтня частина Одеси залишилася без електропостачання через атаку російських безпілотників.
Як повідомили на сайті ДТЕК Одеські електромережі, світло зникло орієнтовно між 00:40 і 00:50. Перед цим у місті було чутно роботу протиповітряної оборони.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Чорноморська.
Без світла залишилися окремі райони Одеси та Одеського району. За попередньою інформацією, електропостачання планують відновити до 12:00.
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:30. Уже через хвилину Повітряні сили повідомили про групу ворожих дронів, що прямують у бік регіону. Невдовзі в місті було чутно роботу ППО та зафіксовано стрибки напруги. Відбій тривоги пролунав о 01:32.
Нагадаємо, через обстріли взимку на Миколаївщині також можливі тимчасові відключення електроенергії. Енергетики вже мають плани дій на випадок надзвичайних ситуацій і готуються до різних сценаріїв.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.