В Одесі зникло світло після російської атаки дронами

В Одесі зникло світло після російського обстрілу. Ілюстраційне фото: МикВістіВ Одесі зникло світло після російського обстрілу. Ілюстраційне фото: МикВісті

Вночі 11 жовтня частина Одеси залишилася без електропостачання через атаку російських безпілотників.

Як повідомили на сайті ДТЕК Одеські електромережі, світло зникло орієнтовно між 00:40 і 00:50. Перед цим у місті було чутно роботу протиповітряної оборони.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Чорноморська.

Без світла залишилися окремі райони Одеси та Одеського району. За попередньою інформацією, електропостачання планують відновити до 12:00.

Скриншот з сайту ДТЕК Одеські електромережіІнформація про аварію на мережі. Скриншот з сайту ДТЕК Одеські електромережі

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:30. Уже через хвилину Повітряні сили повідомили про групу ворожих дронів, що прямують у бік регіону. Невдовзі в місті було чутно роботу ППО та зафіксовано стрибки напруги. Відбій тривоги пролунав о 01:32.

Нагадаємо, через обстріли взимку на Миколаївщині також можливі тимчасові відключення електроенергії. Енергетики вже мають плани дій на випадок надзвичайних ситуацій і готуються до різних сценаріїв.

