На Київщині Shahed поранив енергетиків під час відновлення електромереж

Російський дрон атакував бригаду ДТЕК після відбою тривоги. Фото: ДТЕКРосійський дрон атакував бригаду ДТЕК після відбою тривоги. Фото: ДТЕК

У Київській області бригада енергетиків ДТЕК потрапила під атаку російського дрона-камікадзе вже після відбою повітряної тривоги.

Як повідомили в енергокомпанії, працівники проводили відновлювальні роботи, коли по них вдарив «шахед».

Двоє людей дістали поранення.

За словами начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, удар прийшовся по підстанції в Бориспільському районі. Один із постраждалих отримав уламкові поранення голови, грудної клітки, рук і ніг, інший — травму вуха та численні садна. Обох госпіталізували.

Нагадаємо, у ніч проти 12 жовтня російські війська атакували об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури по всій Україні. Крім того, 11 жовтня, росіяни сім разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.

