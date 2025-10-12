Ворог атакував громади Миколаївщини FPV-дронами та артилерією: вночі ППО збила Shahed

ППО збила Shahed над Миколаївщиною: ворог атакував FPV-дронами та артилерією. Фото: архів «МикВісті»

Учора, 11 жовтня, росіяни сім разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, було зафіксовано один артилерійський обстріл Куцурубської громади.

Також вночі сили протиповітряної оборони збили один ворожий безпілотник типу Shahed.