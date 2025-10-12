  • неділя

Ворог атакував громади Миколаївщини FPV-дронами та артилерією: вночі ППО збила Shahed

ППО збила Shahed над Миколаївщиною: ворог атакував FPV-дронами та артилерією. Фото: архів «МикВісті»ППО збила Shahed над Миколаївщиною: ворог атакував FPV-дронами та артилерією. Фото: архів «МикВісті»

Учора, 11 жовтня, росіяни сім разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, було зафіксовано один артилерійський обстріл Куцурубської громади.

Також вночі сили протиповітряної оборони збили один ворожий безпілотник типу Shahed.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.

