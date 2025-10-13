  • понеділок

На Одещині через атаку дронів спалахнули склади з тканиною: є постраждалий

В Одеській області через удар безпілотників спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях. Постраждала одна людина.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

За словами голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, росіяни атакували цивільну інфраструктуру області. Попри роботу сил протиповітряної оборони, зафіксовано влучання по об’єктах цивільного призначення. Вогонь охопив понад 5 тисяч квадратних метрів.

За даними рятувальників, загорілис склади з текстильною продукцією — тканиною, одягом, пакувальними матеріалами — та швейним обладнанням. Також згорів автомобіль.

Гасіння ускладнювалося великим пожежним навантаженням і відсутністю водопостачання. Вогнеборці організували подачу води з найближчих джерел.

До ліквідації наслідків залучено 56 рятувальників і 16 одиниць техніки, а також пожежні підрозділи Нацгвардії, комунальної служби «ЦБГ Авангард» і добровольці.

Нагадаємо. що нещодавно російські війська атакували енергооб’єкт ДТЕК в Одеській області. Тоді без світла залишились понад 30 тисяч людей.

