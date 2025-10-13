  • понеділок

Палили залізниці та намагалися підірвати колії: на Одещині СБУ затримала вже вісьмох підозрюваних у диверсіях

На Одещині СБУ затримала вісьмох підозрюваних у диверсіях на залізниці. Фото: Прокуратура Одеської областіНа Одещині СБУ затримала вісьмох підозрюваних у диверсіях на залізниці. Фото: Прокуратура Одеської області

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією в Одеській області затримала вісьмох осіб, яких підозрюють у підготовці та здійсненні диверсій на залізницях півдня України.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ. Так, за словами правоохоронців, в Одесі затримали 73-річного місцевого мешканця, який, за попередньою інформацією, планував підірвати залізничну колію під час руху потяга. Представники СБУ зазначили, що затримали чоловіка в момент, коли він намагався встановити саморобний вибуховий пристрій, який він нібито отримав зі схрону за вказівками російських вербувальників.

Ще сімох осіб затримали на Одещині за підозрою у підпалах релейних шаф на залізниці. За даними слідства, вони використовували легкозаймисті суміші, які купували самі, а свої дії знімали на відео для звітування перед кураторами.

За словами поліцейських, усіх чоловіків завербували обіцянкою заробити «легкі гроші».

Усім затриманим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 113 — диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та частиною 2 статті 194 - умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу — Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує покарання від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі СБУ затримала посадовця БЕБ за підозрою у веденні бізнесу на окупованій Луганщині, що фінансував армію РФ.

