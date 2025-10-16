  • четвер

Поцілили по газогону і будинках: росіяни обстріляли 32 населені пункти Херсонщини, є поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби російська армія обстріляла 32 населені пункти Херсонщини. Пошкоджені газогін, адміністративна будівля, спортивний заклад, багатоквартирний і вісім приватних будинків.

Про це 16 жовтня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Також зруйновані господарча споруда, тролейбус, маршрутний автобус та кілька автомобілів. Унаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення.

Крім того, за словами очільника ОВА, з деокупованих територій області евакуювали трьох місцевих жителів.

Нагадаємо, що від 1 червня до 3 жовтня 2025 року з прифронтових територій Херсонщини евакуювали 3,3 тисячі людей.

