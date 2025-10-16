Вночі на Миколаївщині збили 11 російських дронів
- Марія Хаміцевич
11:37, 16 жовтня, 2025
У ніч на 16 жовтня сили протиповітряної оборони Миколаївської області збили 11 російських безпілотників, серед яких були дрони типу Shahed та імітатори різних типів.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Уночі в області збито/подавлено 11 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, що вчора, 15 жовтня, російські війська обстрілювали Куцурубську громаду Миколаївщини FPV-дроном і артилерією.
Слід зазначити, що росіяни цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.
Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.
