Вночі на Миколаївщині збили 11 російських дронів

Уламки «Шахеду» у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Уламки «Шахеду» у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У ніч на 16 жовтня сили протиповітряної оборони Миколаївської області збили 11 російських безпілотників, серед яких були дрони типу Shahed та імітатори різних типів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Уночі в області збито/подавлено 11 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що вчора, 15 жовтня, російські війська обстрілювали Куцурубську громаду Миколаївщини FPV-дроном і артилерією.

Слід зазначити, що росіяни цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.

