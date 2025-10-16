  • четвер

РФ вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені

Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ. Ілюстративне фото: lexinform.com.uaРосія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ. Ілюстративне фото: lexinform.com.ua

Сьогодні вранці, 16 жовтня, Росія вдарила двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Є загиблі та поранені.

Як повідомляє ОК «Південь», підрозділ розташований у тиловій та відносно спокійній частині країни.

«Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими», — йдеться у повідомленні.

За наказом Головнокомандувача ЗСУ Військова служба правопорядку проводить службове розслідування інциденту.

Нагадаємо, що вночі 12 серпня російські війська завдали удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Внаслідок атаки загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

