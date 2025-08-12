Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: один військовий загинув, ще 11 — поранені

Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ. Ілюстраційне фото: 116 окрема механізована бригада

Вночі 12 серпня російські війська завдали удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Внаслідок атаки загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили у Сухопутних військах.

Там зазначили, що особовий склад своєчасно попередили після отримання сигналу «Ракетна небезпека». Проте під час переміщення до укриттів група військових потрапила під ураження касетних боєприпасів.

Наразі відомо про одного загиблого та 11 поранених різного ступеня тяжкості. Крім того, ще 12 військовослужбовців звернулися до медиків зі скаргами на акубаротравму (контузію) та гострий стрес.

«З метою збереження життя та здоров’я особового складу триває робота з облаштування навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Також вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних і повітряних атак ворога», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія 22 червня атакувала ракетами тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України на Миколаївщині.