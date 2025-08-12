Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    12 серпня, 2025

  • 26.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 12 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: один військовий загинув, ще 11 — поранені

Ілюстраційне фото:Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ. Ілюстраційне фото: 116 окрема механізована бригада

Вночі 12 серпня російські війська завдали удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Внаслідок атаки загинув один військовослужбовець, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили у Сухопутних військах.

Там зазначили, що особовий склад своєчасно попередили після отримання сигналу «Ракетна небезпека». Проте під час переміщення до укриттів група військових потрапила під ураження касетних боєприпасів.

Наразі відомо про одного загиблого та 11 поранених різного ступеня тяжкості. Крім того, ще 12 військовослужбовців звернулися до медиків зі скаргами на акубаротравму (контузію) та гострий стрес.

«З метою збереження життя та здоров’я особового складу триває робота з облаштування навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Також вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних і повітряних атак ворога», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія 22 червня атакувала ракетами тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України на Миколаївщині. 

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі Миколаївщину атакували дронами та РСЗВ: загорілась ферма, пошкоджені будинки
Обстріл Херсонщини: пошкоджені будинки, АЗС і стільникова вежа, є поранені
На Алясці організовують акцію протесту перед зустріччю Путіна і Трампа
Реклама

Читайте також:

новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Алясці організовують акцію протесту перед зустріччю Путіна і Трампа
Обстріл Херсонщини: пошкоджені будинки, АЗС і стільникова вежа, є поранені
Вночі Миколаївщину атакували дронами та РСЗВ: загорілась ферма, пошкоджені будинки

У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень

Понад 70 гектарів землі вигоріло на Миколаївщині за добу

2 години тому

Миколаївська обсерваторія отримала міжнародний захист від ЮНЕСКО

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay