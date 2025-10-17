  • пʼятниця

Росіяни вдарили по краєзнавчому музею в Херсоні: пошкоджена головна будівля

У Херсоні через обстріли пошкоджено обласний краєзнавчий музей. Фото: зі сторінки закладуУ Херсоні через обстріли пошкоджено обласний краєзнавчий музей. Фото: зі сторінки закладу

Унаслідок російських обстрілів 17 жовтня пошкоджено будівлю Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Про це повідомили на сторінці закладу.

«Росія воює не лише проти людей, вона воює проти самої пам’яті про Україну. Унікальний осередок історії та пам’яті українського Півдня зазнав численних пошкоджень — третина будівлі зруйнована вщент, пробито дах, пошкоджені стіни», — зазначили представники музею.

Херсонська обласна військова адміністрація оприлюднила відео з місця події. За їхньою інформацією, пошкоджено головну будівлю музею, кілька нежитлових приміщень і легковий автомобіль. Унаслідок обстрілу постраждалих немає.

Як повідомлялось раніше, під час окупації правобережжя Херсонської області російські військові вкрали понад 34 тисячі музейних експонатів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Евакуація експонатів та обстріли: Як миколаївські музеї переживають війну?».

