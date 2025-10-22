Лувр оцінив збитки від пограбування у 88 мільйонів євро. Фото: Х / Musée du Louvre

Французький музей Лувр оцінив збитки після пограбування, яке сталося 19 жовтня, у 88 мільйонів євро. Правоохоронці продовжують розшук підозрюваних.

Про це повідомило видання Le Figaro.

Прокурорка Парижа Лора Беккуа в ефірі телеканалу RTL зазначила, що збитки оцінив куратор музею.

«Збиток становить 88 мільйонів євро. Ця сума значна, але її не можна порівнювати з історичною вартістю втрачених експонатів», — сказала Лора Беккуа.

Вона також додала, що злочинці не зможуть отримати повну вартість цих коштовностей, навіть якщо спробують їх переплавити.

Серед знайдених доказів — жовта жилетка, яку, ймовірно, носив один із грабіжників. Її виявили біля мосту Сюллі, і на ній можуть бути сліди ДНК, які допоможуть слідству.

Раніше прокурорка повідомляла, що за нападом може стояти організоване злочинне угруповання. Гіпотезу про іноземне втручання не розглядають як пріоритетну.

«Організована злочинність може переслідувати дві цілі — виконання замовлення або отримання коштовностей для відмивання грошей», — уточнила Лора Беккуа.

Нагадаємо, у Франції у неділю, 19 жовтня, пограбували один з найбільших музеїв світу — Лувр.

Пізніше стало відомо, що з французького Лувру всього за 7 хвилин викрали вісім історично цінних ювелірних виробів — серед них тіари, кольє та сережки, що колись належали французьким королевам і імператриці Євгенії. Частину коштовностей уже знайшли.