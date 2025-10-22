  • середа

Пожежа в Інгульському районі Миколаєва: зайнялося горище будинку

Пожежа в Інгульському районі Миколаєва. Фото: ДСНСПожежа в Інгульському районі Миколаєва. Фото: ДСНС

Сьогодні вдень в Інгульському районі Миколаєва загорілося горище приватного житлового будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Горіли покрівля та перекриття. Рятувальникам вдалося загасити пожежу на площі близько 40 квадратних метрів. Причину займання з’ясовують фахівці. До гасіння залучили рятувальників, техніку, поліцію та аварійну бригаду «Миколаївгазу».

Пожежа в Інгульському районі Миколаєва. Фото: ДСНСПожежа в Інгульському районі Миколаєва. Фото: ДСНС
Пожежа в Інгульському районі Миколаєва. Фото: ДСНСПожежа в Інгульському районі Миколаєва. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 21 жовтня та в ніч проти 22 жовтня рятувальники тричі виїжджали на пожежі в Миколаївській області. Одна з них була через обстріл.

З початку року у пожежах на Миколаївщині загинули 46 людей
Через пожежу літньої кухні на Миколаївщині загинув чоловік
На Миколаївщині горіли два будинки: одну пожежу спричинив удар дрона
новини

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

Аліна Квітко
новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
На Миколаївщині горіли два будинки: одну пожежу спричинив удар дрона
Через пожежу літньої кухні на Миколаївщині загинув чоловік
З початку року у пожежах на Миколаївщині загинули 46 людей

