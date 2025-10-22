Пожежа в Інгульському районі Миколаєва: зайнялося горище будинку

Пожежа в Інгульському районі Миколаєва. Фото: ДСНС

Сьогодні вдень в Інгульському районі Миколаєва загорілося горище приватного житлового будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Горіли покрівля та перекриття. Рятувальникам вдалося загасити пожежу на площі близько 40 квадратних метрів. Причину займання з’ясовують фахівці. До гасіння залучили рятувальників, техніку, поліцію та аварійну бригаду «Миколаївгазу».

Пожежа в Інгульському районі Миколаєва. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 21 жовтня та в ніч проти 22 жовтня рятувальники тричі виїжджали на пожежі в Миколаївській області. Одна з них була через обстріл.