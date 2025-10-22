Біля парламенту Сербії сталася стрілянина: одна людина поранена, підозрюють терористичний акт

Наслідки стрілянини біля парламенту Сербії 22 жовтня 2025 року. PETAR PETROVIC/AFP via Getty Images

У центрі Белграда, поруч із будівлею сербського парламенту, невідомий відкрив вогонь по наметовому табору прихильників президента Александара Вучича. Унаслідок інциденту одну людину поранено, на місці спалахнула пожежа.

Про це повідомляють AP та Euronews Serbia.

Зазначається, що стрілянина сталася в парку між парламентом та офісом президента, де з березня розташовалися намети прибічників Вучича. Вони з’явилися як «живий щит» від тривалих антиурядових протестів, які тривають у країні вже кілька місяців. Проте, варто зауважити, що під час нападу протести на місці не проходили.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, 70-річний незнайомець вистрілив у ногу 57-річному чоловіку, після чого поцілив у газовий балон на території табору, що і спричинило займання. Постраждалого терміново доправили до лікарні, його стан оцінюють як тяжкий — очікується операція.

Під час пресконференції Александар Вучич продемонстрував кадри з камер спостереження, на яких видно момент нападу. Президент заявив, що нападник «мав чіткий політичний мотив» і назвав подію «жахливим терористичним актом». За його словами, чоловік «використовував вогнепальну зброю з метою створення суспільної небезпеки».

Затриманий під час допиту почав виправдовувати свої дії тим, що «його дратували намети» в центрі Белграда і він нібито хотів, аби його застрелила поліція. Вучич стверджує, що таким чином нападник «намагається удавати психічно хворого».

— Ви бачили, як він поводив себе після того, як вистрілив у людину? … він у той самий момент викинув пістолет, у той самий момент знав, як підняти руки, як зберегти собі голову, адже брехав, що сподівався, що хтось його вб'є. А якщо він справді сподівався, що хтось його вб'є, то відповідні органи це перевірять, — сказав Вучич.

Важливо зауважити, що інцидент стався напередодні великого антиурядового мітингу, запланованого на 1 листопада — у річницю трагедії в Новому Саді, коли через обвал на залізничному вокзалі загинули 15 людей. Саме ця подія стала поштовхом до масштабних протестів, у яких беруть участь студенти, вчителі та профспілки, звинувачуючи владу в корупції та безвідповідальності.

