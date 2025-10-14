Міністр МВС Естонії закликав обмежити видачу шенгенських віз росіянам через загрозу безпеці ЄС

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Фото: Priit Mürk/ERR

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав обмежити видачу шенгенських віз для росіян через існування серйозних загроз безпеці Європи.

Про це він заявив на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі, повідомляє ERR.

Ігор Таро відзначив, що тенденція збільшення видачі віз росіянам не може не викликати занепокоєння.

— Недемократичний режим Росії є значним джерелом загроз для Шенгенської зони та країн ЄС. Тому важливо не допустити проникнення учасників війни проти України та осіб, які підтримують російський режим, у суспільства держав-членів ЄС. Необхідно діяти спільно, щоб забезпечити єдність позиції всіх держав у цьому питанні, — підкреслив міністр.

Він додав, що у сфері шенгенських віз та видів на проживання країнам ЄС слід запровадити спільні жорсткі обмеження, щоб ускладнити переміщення осіб, які можуть працювати на Росію та її спецпідрозділи.

— Необхідно узгодити та уніфікувати обмін інформацією про загрози, адже є велика ймовірність, що Росія за допомогою своїх розвідувальних служб використовує таких людей для проведення гібридних операцій проти Шенгенської зони та ЄС, — заявив Ігор Таро.

На засіданні, де були присутні міністри внутрішніх справ країн Шенгенської зони та ЄС, також обговорювали створення єдиної загальноєвропейської системи виявлення безпілотників, особливо на східному кордоні.

