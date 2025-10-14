  • вівторок

Міністр МВС Естонії закликав обмежити видачу шенгенських віз росіянам через загрозу безпеці ЄС

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Фото: Priit Mürk/ERRМіністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Фото: Priit Mürk/ERR

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав обмежити видачу шенгенських віз для росіян через існування серйозних загроз безпеці Європи.

Про це він заявив на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі, повідомляє ERR.

Ігор Таро відзначив, що тенденція збільшення видачі віз росіянам не може не викликати занепокоєння.

— Недемократичний режим Росії є значним джерелом загроз для Шенгенської зони та країн ЄС. Тому важливо не допустити проникнення учасників війни проти України та осіб, які підтримують російський режим, у суспільства держав-членів ЄС. Необхідно діяти спільно, щоб забезпечити єдність позиції всіх держав у цьому питанні, — підкреслив міністр.

Він додав, що у сфері шенгенських віз та видів на проживання країнам ЄС слід запровадити спільні жорсткі обмеження, щоб ускладнити переміщення осіб, які можуть працювати на Росію та її спецпідрозділи.

— Необхідно узгодити та уніфікувати обмін інформацією про загрози, адже є велика ймовірність, що Росія за допомогою своїх розвідувальних служб використовує таких людей для проведення гібридних операцій проти Шенгенської зони та ЄС, — заявив Ігор Таро.

На засіданні, де були присутні міністри внутрішніх справ країн Шенгенської зони та ЄС, також обговорювали створення єдиної загальноєвропейської системи виявлення безпілотників, особливо на східному кордоні.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів через ризики шпигунства та диверсій.

