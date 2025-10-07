Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів через ризики шпигунства та диверсій

Країни ЄС обмежать поїздки російських дипломатів через ризики шпигунства. Фото: reuters.com

Країни Європейського Союзу домовилися запровадити нові обмеження на пересування російських дипломатів територією ЄС через зростання ризиків шпигунської діяльності.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, дипломати з Росії, акредитовані в одній із європейських столиць, будуть зобов’язані заздалегідь повідомляти уряди про свої поїздки до інших країн-членів Союзу. Ініціатором цієї пропозиції виступила Чехія, яка лобіювала питання про обмеження на пересування російських дипломатів ще починаючи з травня минулого року. Представники країни наполягають, що такі заходи необхідні для підвищення безпеки в ЄС на тлі численних диверсій, у яких підозрюють російських агентів.

Це рішення стане частиною нового пакета санкцій ЄС, розробленого у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Цікаво, що Угорщина, яка тривалий час блокувала ініціативу, нещодавно відмовилася від свого вето.

Реклама

Водночас остаточне юридичне ухвалення може затриматися через суперечки навколо пропозиції Австрії зняти санкції з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки банку Raiffeisen. Посли щонайменше десятка інших країн заявили минулого тижня, що не зможуть підтримати пакет, якщо пропозицію Австрії врахують. Подальші переговори відбудуться вже 8 жовтня.

Як зазначають розвідки ЄС, російські шпигуни, що діють під виглядом дипломатів, нерідко проводять операції за межами країни, де акредитовані, аби уникнути нагляду контррозвідки.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підкреслив, що такі обмеження є необхідними для забезпечення принципу взаємності:

— Не існує такої речі, як «Шенген для Росії». Тому немає і сенсу, що російський дипломат, акредитований в Іспанії, може приїжджати до Праги, коли йому заманеться. Ми повинні застосовувати сувору взаємність до видачі короткострокових дипломатичних віз, — заявив він.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що ЄС продовжив антиросійські санкції ще на рік. У списку все ще залишається колишній український політик Віктор Медведчук.