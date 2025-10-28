Удар по складу фармкомпанії знищив 20% запасу ліків України: можливий дефіцит

Ліквідація пожежі у Києві 25 жовтня 2025 року після російських обстрілів. Фото: ДСНС

Під час російської атаки на Київ 25 жовтня було зруйновано офіс і складський комплекс компанії «Оптіма-Фарм» — одного з двох найбільших постачальників ліків в Україні.

Як пише «Економічна правда» із посиланням на представників компаній, втрачено близько 20% місячного запасу медикаментів усього ринку. Збитки оцінюють у понад 100 мільйонів доларів.

Першим про руйнування офісу та складського комплексу «Оптіма-Фарм» повідомило LIGA.net.

Слід зазначити, що «Оптіма-Фарм» разом із компанією «БаДМ» контролює близько 85% дистрибуції ліків в Україні. Знищений склад у столиці був головним — саме він забезпечував Київ і область. Зранку 27 жовтня компанія тимчасово призупинила постачання та контрактування, але планує відновити транспортування вже найближчими днями.

Гендиректор «Оптіма-Фарм» Ігор Гуцал повідомив, що наразі ліки до аптек Києва доставляють із регіональних складів, однак цього вистачить не повністю.

Фахівці фармацевтичного ринку очікують, що наслідки атаки можуть призвести до короткочасного дефіциту, але не спричинять логістичної кризи. Потужності регіональних складів «Оптіма-Фарм» та «БаДМ» дозволять стабілізувати ситуацію протягом кількох тижнів.

Це вже друга атака на склад «Оптіма-Фарм» за останні три місяці. На початку повномасштабного вторгнення росіяни також знищили комплекси «БаДМ» у Київській та Полтавській областях.

Нагадаємо, що у минулому році Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє медикам, фармацевтам та фахівцям з реабілітації приймати від виробників чи їхніх представників товари або подарунки в обмін на обіцянку рекомендувати їх пацієнтам.