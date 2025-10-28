  • вівторок

    28 жовтня, 2025

  • 10.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 10.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Удар по складу фармкомпанії знищив 20% запасу ліків України: можливий дефіцит

Ліквідація пожежі у Києві 25 жовтня 2025 року після російських обстрілів. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Києві 25 жовтня 2025 року після російських обстрілів. Фото: ДСНС

Під час російської атаки на Київ 25 жовтня було зруйновано офіс і складський комплекс компанії «Оптіма-Фарм» — одного з двох найбільших постачальників ліків в Україні.

Як пише «Економічна правда» із посиланням на представників компаній, втрачено близько 20% місячного запасу медикаментів усього ринку. Збитки оцінюють у понад 100 мільйонів доларів.

Першим про руйнування офісу та складського комплексу «Оптіма-Фарм» повідомило LIGA.net.

Слід зазначити, що «Оптіма-Фарм» разом із компанією «БаДМ» контролює близько 85% дистрибуції ліків в Україні. Знищений склад у столиці був головним — саме він забезпечував Київ і область. Зранку 27 жовтня компанія тимчасово призупинила постачання та контрактування, але планує відновити транспортування вже найближчими днями.

Гендиректор «Оптіма-Фарм» Ігор Гуцал повідомив, що наразі ліки до аптек Києва доставляють із регіональних складів, однак цього вистачить не повністю.

Фахівці фармацевтичного ринку очікують, що наслідки атаки можуть призвести до короткочасного дефіциту, але не спричинять логістичної кризи. Потужності регіональних складів «Оптіма-Фарм» та «БаДМ» дозволять стабілізувати ситуацію протягом кількох тижнів.

Це вже друга атака на склад «Оптіма-Фарм» за останні три місяці. На початку повномасштабного вторгнення росіяни також знищили комплекси «БаДМ» у Київській та Полтавській областях.

Нагадаємо, що у минулому році Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який забороняє медикам, фармацевтам та фахівцям з реабілітації приймати від виробників чи їхніх представників товари або подарунки в обмін на обіцянку рекомендувати їх пацієнтам.

Останні новини про: Війна в Україні

Під час обстрілів Херсона та області поранення отримали цивільні та поліцейські
До Києва приїхав міністр закордонних справ Нідерландів
Зеленський: Україна готова воювати ще кілька років, але потребує стабільної підтримки ЄС
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві підрядники скидали будівельне сміття в річку: екологи та поліція склали протоколи

Світлана Іванченко
новини

«Суспільному» довелося вибачатися: як українці відреагували на цьогорічний Радіодиктант національної єдності

Ірина Олехнович
новини

Домбровська показала протокол міськради Миколаєва, де двічі зарахований голос Павловича

Альона Коханчук
новини

«Не мені вас з пляшки знімати, кончені», — член комісії з депутатської етики Павлович про колег з міськради Миколаєва

Катерина Середа
новини

В Очакові обстрілами пошкоджено 70% будівель: «Є будинки, в які прилітало по 4 рази»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський: Україна готова воювати ще кілька років, але потребує стабільної підтримки ЄС
До Києва приїхав міністр закордонних справ Нідерландів
Під час обстрілів Херсона та області поранення отримали цивільні та поліцейські

Зеленський: позбавлення громадянства ексмера Одеси Труханова — не політичний крок

59 хвилин тому

Чи важко ветеранам працевлаштуватись у Миколаєві, або чому досвід війни не гарантує роботу в мирному житті

Альона Коханчук

Головне сьогодні