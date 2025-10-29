Британського інструктора, який навчав військових на Миколаївщині, підозрюють у співпраці з розвідкою РФ

Британського інструктора підозрюють у співпраці з розвідкою РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Києві колишнього британського інструктора, якого підозрюють у співпраці та шпигунстві на користь російської розвідки. Раніше чоловік тренував українських військових у Миколаївській області.

Про це повідомили в СБУ та Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, на початку 2024 року іноземець прибув до Миколаєва, щоб навчати українських військових вогневої та тактичної підготовки. Пізніше він працював у одному із прикордонних загонів.

Наприкінці вересня 2024 року, чоловік переїхав до Одеси. За словами правоохоронців, у пошуках «легкого заробітку» він почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам через різні прокремлівські інтернет-групи. Саме таким чином на нього вийшов співробітник ФСБ та завербував британця виконувати різноманітні завдання.

Зокрема, згідно з матеріалами справи, чоловік встиг передати російській розвідці інформацію про інших іноземних інструкторів, з якими раніше спілкувався та працював під час підготовки українських військових. Він також нібито надіслав координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, про які знав. Також британець збирав дані про важливі об’єкти в місті Одесі й вів перемовини про створення можливого теракту на території області.

Так, повідомляється, що для виконання завдань окупанти надсилали йому інструкції зі створення саморобного вибухового пристрою та координати схрону, з якого він отримав пістолет із двома спорядженими магазинами. За одне з завдань британський інструктор отримав 6000 доларів США.

Британського інструктора підозрюють у співпраці з розвідкою РФ. Фото: ОГП

За даними Офісу Генпрокурора України, аналіз листування чоловіка також підтвердив, що він виконував завдання на користь спецслужб РФ.

Наразі СБУ повідомила йому про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану). Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації. Підозрюваний наразі перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що двох працівників оборонного заводу в Миколаєві підозрюють у шпигунстві для російських спецслужб.