Гранатомет, автомат та понад сотні набоїв: на Баштанщині затримали чоловіка за незаконне зберігання зброї

На Баштанищі затримали чоловіка за незаконне зберігання зброї. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Баштанському районі правоохоронці вилучили бойову зброю та понад десяток боєприпасів з автомобіля 45-річного мешканця селища Березнегувате.

Як повідомляє поліція Миколаївської області, до них звернулась місцева жителька, заявивши, що її співмешканець напився та вчинив сварку. За даними правоохоронців, поки жінка розмовляла з ними, підозрюваний встиг поїхати з дому, прихопивши зі собою зброю.

Незабаром його зупинили неподалік одного з населених пунктів Березнегуватської громади. Згідно матеріалами слідства, у транспортному засобі чоловіка виявили підствольний гранатомет із трьома пострілами, автомат, револьвер, корпус гранати з підривачем та 119 набоїв до автоматичної зброї.

Знайдені предмети одразу ж вилучили. За словами чоловіка, він нібито зібрав їх на колишніх позиціях противника.

Наразі миколаївцю повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. Досудове розслідування триває.

