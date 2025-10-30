Гранатомет, автомат та понад сотні набоїв: на Баштанщині затримали чоловіка за незаконне зберігання зброї
У Баштанському районі правоохоронці вилучили бойову зброю та понад десяток боєприпасів з автомобіля 45-річного мешканця селища Березнегувате.
Як повідомляє поліція Миколаївської області, до них звернулась місцева жителька, заявивши, що її співмешканець напився та вчинив сварку. За даними правоохоронців, поки жінка розмовляла з ними, підозрюваний встиг поїхати з дому, прихопивши зі собою зброю.
Незабаром його зупинили неподалік одного з населених пунктів Березнегуватської громади. Згідно матеріалами слідства, у транспортному засобі чоловіка виявили підствольний гранатомет із трьома пострілами, автомат, револьвер, корпус гранати з підривачем та 119 набоїв до автоматичної зброї.
Знайдені предмети одразу ж вилучили. За словами чоловіка, він нібито зібрав їх на колишніх позиціях противника.
Наразі миколаївцю повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що мешканці Миколаївщини здали та задекларували понад 300 одиниць зброї.
