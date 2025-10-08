  • середа

Мешканці Миколаївщини здали та задекларували понад 300 одиниць зброї

На Миколаївщині задекларували понад 300 одиниць зброї. Фото: «МикВісті»На Миколаївщині задекларували понад 300 одиниць зброї. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині триває кампанія з декларування зброї та боєприпасів, під час якої мешканці можуть легально зареєструвати знайдену або трофейну зброю без ризику бути притягнутими до відповідальності.

Як повідомляють у Нацполіції області, з початку дії кампанії вже обліковано понад 300 одиниць зброї та 29 тисяч набоїв.

До правоохоронців звернулися 278 громадян, які задекларували 189 автоматів, 21 карабін, 20 пістолетів і 73 одиниці гладкоствольної зброї. Крім того, мешканці добровільно здали ще 16 одиниць — 13 автоматів, карабін і два пістолети.

Поліцейські нагадують, що декларування дозволяє уникнути кримінальної відповідальності та легально зберігати зброю до завершення воєнного стану. Для проходження процедури потрібно звернутися до відділення поліції або поліцейського офіцера громади, мати при собі документи (паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання) та фотокартку. Після огляду зброї громадянам видають документ, що підтверджує її декларування.

У поліції підкреслюють, що незаконне зберігання зброї передбачає кримінальну відповідальність, однак у разі добровільної здачі особи звільняються від покарання згідно з Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, що у січні 2024 року, голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що правоохоронці до закінчення війни не вилучатимуть зброю, яку люди отримали на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що якби на початку повномасштабного вторгнення громадянам, які вступили до ТРО, не роздали зброю, Україна втратила б Київ, Миколаїв та Одесу.

