Вночі сили оборони збили 10 безпілотників над Миколаївщиною

Сили ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Уночі 31 жовтня сили оборони збили 10 російських «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Уночі в області збито/подавлено 10 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 31 жовтня росіяни масово атакували Миколаївщину безпілотниками «Shahed». Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено амбулаторію, приватний будинок і три автомобілі.