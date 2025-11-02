СБУ дронами влучила в танкер та нафтотермінал «Роснефти»
Світлана Іванченко
12:56, 02 листопада, 2025
Безпілотники СБУ уразили танкер та ключову інфраструктуру нафтового терміналу в порту Туапсе, Краснодарського краю РФ. П'ять влучань призвели до пожежі та виведення з ладу обладнання.
Про це повідомили джерела в Службі безпеки України, пише Суспільне.
За їхніми даними, операція проводилась у взаємодії з іншими Силами безпеки та оборони.
Повідомляється, що загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які використовуються для завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджень зазнали також портові будівлі.
У СБУ зазначили, що в порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії «Роснефти».
Нагадаємо, що у ніч на 2 листопада росіяни атакували Одеську область безпілотниками. Через удар загинули двоє людей, ще одна — отримала поранення.
