СБУ дронами влучила в танкер та нафтотермінал «Роснефти»

СБУ уразила танкер та нафтотермінал «Роснефти». Фото: Крымский ветер / Telegram

Безпілотники СБУ уразили танкер та ключову інфраструктуру нафтового терміналу в порту Туапсе, Краснодарського краю РФ. П'ять влучань призвели до пожежі та виведення з ладу обладнання.

Про це повідомили джерела в Службі безпеки України, пише Суспільне.

За їхніми даними, операція проводилась у взаємодії з іншими Силами безпеки та оборони.

Повідомляється, що загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які використовуються для завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджень зазнали також портові будівлі.

У СБУ зазначили, що в порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії «Роснефти».

Нагадаємо, що у ніч на 2 листопада росіяни атакували Одеську область безпілотниками. Через удар загинули двоє людей, ще одна — отримала поранення.