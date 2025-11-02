  • неділя

РФ атакувала Одещину дронами-камікадзе: двоє загиблих

Наслідки атаки РФ по Одещині 2 листопада. Фото: Одеська оВАНаслідки атаки РФ по Одещині 2 листопада. Фото: Одеська оВА

У ніч на 2 листопада російські атакували Одеську область безпілотниками. Через удар загинули двоє людей, ще одна — отримала поранення.

За інформацією ДСНС України, виникла пожежа на автостоянці, де стояли вантажні автомобілі.

Цю інформацію підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, та зазначив, що пошкодженні об’єкти цивільної інфраструктури.

— Внаслідок удару спалахнули 5 вантажних автомобілів, пожежу оперативно ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. Інформація щодо постраждалих уточнюється, — зазначив очільник області.

Наслідки атаки РФ по Одещині 2 листопада. Фото: ДСНСНаслідки атаки РФ по Одещині 2 листопада. Фото: ДСНС
Наслідки атаки РФ по Одещині 2 листопада. Фото: ДСНСНаслідки атаки РФ по Одещині 2 листопада. Фото: ДСНС
Наслідки атаки РФ по Одещині 2 листопада. Фото: ДСНСНаслідки атаки РФ по Одещині 2 листопада. Фото: ДСНС
Наслідки атаки РФ по Одещині 2 листопада. Фото: ДСНСНаслідки атаки РФ по Одещині 2 листопада. Фото: ДСНС

Для ліквідації наслідків залучили три одиниці техніки та 11 рятувальників ДСНС, а також одну машину та трьох бійців місцевої пожежної команди.

Нагадаємо, що після російського удару 1 листопада 2025 року по Миколаєву кількість постраждалих збільшилась — серед поранених дві дитини.

