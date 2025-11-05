  • середа

Клуб

Є додаткова загроза, тому потрібен захист, – Кім про обстріли Миколаєва авіабомбами

Обстріл Миколаєва 3 листопада 2025 року. Фото: Миколаївська ОВАОбстріл Миколаєва 3 листопада 2025 року. Фото: Миколаївська ОВА

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що нічна атака 5 листопада на Миколаїв здійснювалася не лише ударними дронами «Shahed», а й, імовірно, керованими авіаційними бомбами.

Як він повідомив у прямому ефірі «Суспільного», тип боєприпасів наразі уточнюють військові.

Крім того, за його словами, це створює додаткову загрозу, тому потрібен посилений захист.

– Ми вважаємо, що це були керовані авіаційні бомби, але зараз встановлюються типи та деталі військовими. Тому вважаю, що це вони. Якщо я не помиляюся, 16 числа (жовтня, – прим.) також обстрілювали керованими авіаційними бомбами. Як це впливає? Це впливає в те, що в нас є додаткова загроза і нам потрібен додатковий захист. Буду розмовляти, буду звертатися, щоб це було, – сказав Віталій Кім.

Він додав, що обійшлося без жертв і значних руйнувань:

– Це справді серйозна загроза для мешканців міста. Сьогодні вночі нас атакували двічі — спершу близько 2-ї години дронами «Shahed», а потім о 5-й ранку невідомими авіаційними боєприпасами. На щастя, обійшлося без жертв і значних руйнувань. Але за останні два тижні кількість обстрілів помітно зросла.

Нагадаємо, що за добу до цього російські війська 14 разів атакували FPV-дронами території Миколаївської області. Тоді були пошкоджені приватні будинки та лінія електропередач.

партнерство
Internews Europe

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

