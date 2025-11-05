Вночі над Миколаївщиною збили п’ять ударних дронів «Shahed» та «Гербера»
Марія Хаміцевич
15:00, 05 листопада, 2025
Уночі 5 листопада у Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили п’ять ударних безпілотників «Shahed», «Гербера» та інших моделей.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім того, по Миколаєву російські війська завдали авіаційного удару, застосувавши керовані авіаційні бомби.
Нагадаємо, що вночі та під ранок 5 листопада під удар потрапила промислова інфраструктура, але люди не постраждали.
