У Миколаєві підліток розбив монітор у модульному укритті

У Миколаєві 12-річний хлопець кинув камінь у монітор, встановлений у тимчасовому модульному укритті.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними поліції, спочатку підліток разом із друзями зайшов до укриття, а згодом повернувся туди сам, узяв камінь і навмисно вдарив ним по монітору, пошкодивши його.

Поліцейські провели з хлопцем і його батьками профілактичну бесіду. Вони наголосили на відповідальності за псування майна та важливості бережного ставлення до об’єктів, які забезпечують безпеку людей.

Підліток розбив монітор в модульному укритті в Миколаєві. Фото: Нацполіція

Щодо батьків дитини склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей».

Нагадаємо, у Миколаївській області двоє хлопців 9 і 11 років пошкодили понад 30 могил на місцевому кладовищі. За даними поліції, хлопці понівечили пам’ятники, розбили надгробні плити та поламали хрести.