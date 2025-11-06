У Миколаєві підліток розбив монітор у модульному укритті
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
14:03, 06 листопада, 2025
-
У Миколаєві 12-річний хлопець кинув камінь у монітор, встановлений у тимчасовому модульному укритті.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
За даними поліції, спочатку підліток разом із друзями зайшов до укриття, а згодом повернувся туди сам, узяв камінь і навмисно вдарив ним по монітору, пошкодивши його.
Поліцейські провели з хлопцем і його батьками профілактичну бесіду. Вони наголосили на відповідальності за псування майна та важливості бережного ставлення до об’єктів, які забезпечують безпеку людей.
Щодо батьків дитини склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей».
Нагадаємо, у Миколаївській області двоє хлопців 9 і 11 років пошкодили понад 30 могил на місцевому кладовищі. За даними поліції, хлопці понівечили пам’ятники, розбили надгробні плити та поламали хрести.
Останні новини про: Діти
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.