  • пʼятниця

    7 листопада, 2025

  • 10.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: поранено 10 людей, серед них дитина

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області. Поранення дістали десятеро людей, серед них — дитина.

Про це вранці 7 листопада повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ударами опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджені п’ять багатоповерхівок, десять приватних будинків, адміністративні будівлі, господарча споруда, автомобілі, автобус і газопровід.

Нагадаємо, що за добу до цього війська Росії також обстрілювали житлові квартали, критичну та соціальна інфраструктуру Херсонщини. Тоді поранення отримали двоє людей.

Останні новини про: Війна в Україні

На Баштанщині відкрили шкільні укриття за підтримки Данії
Росіяни сім разів атакували FPV-дронами Миколаївську область
Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет Tomahawk, — Стефанішина
Реклама

Читайте також:

новини

Уряд знехтував позицією Верховної Ради й подав бюджет-2026 із 60% ПДФО для громад

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві працюють над трьома проєктами з будівництва соціального житла

Альона Коханчук
новини

«Зірка культури» 2025 року: у Миколаєві відзначили видатних діячів мистецтва

Ірина Олехнович
новини

Кім розповів, коли в кранах миколаївців зʼявиться питна вода

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують збудувати 150 квартир соціального житла: хто зможе отримати

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Україна веде «позитивні» переговори зі США щодо ракет Tomahawk, — Стефанішина
Росіяни сім разів атакували FPV-дронами Миколаївську область
На Баштанщині відкрили шкільні укриття за підтримки Данії

Уряд знехтував позицією Верховної Ради й подав бюджет-2026 із 60% ПДФО для громад

У Миколаєві працюють над трьома проєктами з будівництва соціального житла

2 години тому

«Зірка культури» 2025 року: у Миколаєві відзначили видатних діячів мистецтва

Головне сьогодні