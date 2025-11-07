Росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: поранено 10 людей, серед них дитина

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області. Поранення дістали десятеро людей, серед них — дитина.

Про це вранці 7 листопада повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ударами опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджені п’ять багатоповерхівок, десять приватних будинків, адміністративні будівлі, господарча споруда, автомобілі, автобус і газопровід.

Нагадаємо, що за добу до цього війська Росії також обстрілювали житлові квартали, критичну та соціальна інфраструктуру Херсонщини. Тоді поранення отримали двоє людей.