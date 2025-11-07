  • пʼятниця

На авіабазі, звідки літає Трамп, знайшли посилку з білим порошком: після відкриття занедужали кілька людей

На авіабазі, звідки літає Трамп, знайшли посилку з білим порошком. Фото: gettyimagesНа авіабазі, звідки літає Трамп, знайшли посилку з білим порошком. Фото: gettyimages

Кілька людей захворіли після відкриття посилки, доставленої на базу операцій Air Force One Ендрюс — саме там розташований президентський літак Дональда Трампа і звідки він зазвичай вирушає у поїздки.

Про це повідомляють іноземні медіа, зокрема BBC.

Речник Об’єднаної бази Ендрюс підтвердив, що кілька людей відчули погіршення самопочуття після відкриття пакунка. Людей з будівлі, де відкрили посилку, та сусіднього приміщення евакуювали. Їх стан оцінюють як стабільний.

Характер захворювання наразі невідомий. Район інциденту огородили. Первинні тести фахівців із небезпечних речовин не виявили загрози.

За даними CNN, у посилці був невідомий білий порошок, а також політична пропаганда, яку нині вивчають слідчі.

«На місце події направили рятувальників, які визначили відсутність безпосередніх загроз і відновили звичайну роботу. Наразі триває розслідування», — повідомили на авіабазі.

Нагадаємо, що раніше під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії у Дональда Трампа стріляли. Тоді The New York Times повідомляло, що через стрілянину були й загиблі. Стрілянину розслідують як замах на вбивство Дональда Трампа.

