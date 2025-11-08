  • субота

    8 листопада, 2025

  • 9.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 9.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Удар по церемонії нагородження військових на Дніпропетровщині: командира, який зібрав бійців, арештували

Командира батальйону безпілотних систем, який зібрав військових для нагородження на Дніпропетровщині, куди вдарили російські окупанти, суд відправив під варту без права внесення застави.

Про це повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.

Слідство стверджує, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області. Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не перервав захід і не розосередив військовослужбовців.

У цей час Збройні сили РФ вдарили трьома дронами «Герань» і двома ракетами, попередньо «Іскандерами», по місцях зосередження військових. Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців і семеро цивільних. Ще 36 військовослужбовців зазнали поранень.

Рятувальники на місці удару по військовий у Самарівському районі Дніпропетровщини, 1 листопада 2025 року. Фото: ДСНС УкраїниРятувальники на місці удару по військовий у Самарівському районі Дніпропетровщини, 1 листопада 2025 року. Фото: ДСНС України

Офіцера підорюють у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (частина 4 статті 425 Кримільного Кодексу України). Йому загрожує від пʼяти до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо, у червні російська армія атакувала ракетами тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України на Миколаївщині.

Останні новини про: Суд

Будівлю дельфінарію «Немо» в Одесі арештували за борги майже в ₴12 млн
Труханов оскаржує рішення суду про цілодобовий домашній арешт
ВАКС збільшив заставу для ексмера Одеси Труханова до ₴42 мільйонів у справі про земельне шахрайство
Реклама

Читайте також:

новини

JICA підтримала ініціативу Миколаєва з переробки відходів руйнувань від інших громад: їм пропонують два типи умов

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївці просять Мінекономіки заборонити будівництво заправки в парку біля «Зорі»

Альона Коханчук
новини

«Треба радіти, що свою роботу вони вже виконали», — під час розширення 6-ї Слобідської у Миколаєві ДЖКГ переасфальтує ділянку після ТЕЦ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Суд

ВАКС збільшив заставу для ексмера Одеси Труханова до ₴42 мільйонів у справі про земельне шахрайство
Труханов оскаржує рішення суду про цілодобовий домашній арешт
Будівлю дельфінарію «Немо» в Одесі арештували за борги майже в ₴12 млн

Світла 9 листопада у Миколаєві та області не буде до 12 годин

Аліса Мелік-Адамян

Домбровська проти будівництва АЗС замість дубів: «Хтось з депутатів буде директором бензоколонки?»

Найгірший удар з початку війни: Росія повторно знищила Зміївську та Трипільську ТЕС

Сенкевич вважає, що пити воду з крану миколаївці зможуть у лютому 2026 року, а не за місяць