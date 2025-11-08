Удар по церемонії нагородження військових на Дніпропетровщині: командира, який зібрав бійців, арештували

Командира батальйону безпілотних систем, який зібрав військових для нагородження на Дніпропетровщині, куди вдарили російські окупанти, суд відправив під варту без права внесення застави.

Про це повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.

Слідство стверджує, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області. Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не перервав захід і не розосередив військовослужбовців.

У цей час Збройні сили РФ вдарили трьома дронами «Герань» і двома ракетами, попередньо «Іскандерами», по місцях зосередження військових. Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців і семеро цивільних. Ще 36 військовослужбовців зазнали поранень.

Рятувальники на місці удару по військовий у Самарівському районі Дніпропетровщини, 1 листопада 2025 року. Фото: ДСНС України

Офіцера підорюють у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (частина 4 статті 425 Кримільного Кодексу України). Йому загрожує від пʼяти до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо, у червні російська армія атакувала ракетами тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України на Миколаївщині.