Запорізька АЕС відновила доступ до резервного живлення вперше за шість місяців

Запорізька АЕС вперше за шість місяців відновила резервне живлення. Фото: ЕРА

Запорізька АЕС відновила резервне живлення від мережі вперше за шість місяців після ремонту другої лінії електропередачі.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Лінію 330 кВ «Феросплавна-1» підключили до станції, що стало важливим кроком для запобігання ядерній катастрофі.

— Ремонт проходив через активну зону бойових дій, тому довелося домовлятися про тимчасові перемир’я для безпечної роботи техніків. Тепер станція знову має доступ до двох ліній живлення, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Гросі.

Ремонтні роботи розпочалися після розмінування території приблизно за три кілометри від периметра станції. Пошкоджений кабель між опорами відновили, а МАГАТЕ контролювало процес. Лінія, відключена з 7 травня, була підключена того ж вечора.

Відновлення резервного живлення підвищує безпеку ЗАЕС і стабільність її роботи.

Нагадаємо, що біля тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції 7 листопада оголосили локальне припинення вогню, щоб відремонтувати резервну лінію електропередачі напругою 330 кіловольтів, яка живила станцію.