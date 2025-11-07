Біля ЗАЕС встановили локальне перемир’я для ремонту резервної лінії живлення, — МАГАТЕ
20:45, 07 листопада, 2025
-
Біля тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції 7 листопада оголосили локальне припинення вогню, щоб відремонтувати резервну лінію електропередачі напругою 330 кіловольтів, яка живила станцію.
Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).
Зранку розпочали розмінування та підготовчі роботи біля пошкодженої ділянки лінії «Феросплавна-1». Безпосередній ремонт планують почати 8 листопада.
У МАГАТЕ зазначили, що після відновлення цієї лінії станція матиме доступ до двох джерел електропостачання — разом із лінією «Дніпровська» на 750 кіловольтів, яку відремонтували минулого місяця.
В агентстві підкреслили, що відновлення «Феросплавної-1» є критично важливим для стабілізації ситуації з ядерною безпекою. Роботи контролюватиме команда МАГАТЕ, що постійно перебуває на ЗАЕС.
Нагадаємо, на окупованій Росією Запорізькій АЕС відновили зовнішнє енергопостачання після ремонту. Це вивело станцію із режиму повного блекауту, в якому вона перебувала майже місяць.
До цього, 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС уже сім днів триває аварійна ситуація: через російські обстріли станція була відключена від електромережі й працювала на дизель-генераторах.
