  • пʼятниця

    7 листопада, 2025

  • 9.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 9.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Біля ЗАЕС встановили локальне перемир’я для ремонту резервної лінії живлення, — МАГАТЕ

Російський військовий на території окупованої Запорізької атомної станції, фото: AFPРосійський військовий на території окупованої Запорізької атомної станції, фото: AFP

Біля тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції 7 листопада оголосили локальне припинення вогню, щоб відремонтувати резервну лінію електропередачі напругою 330 кіловольтів, яка живила станцію.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зранку розпочали розмінування та підготовчі роботи біля пошкодженої ділянки лінії «Феросплавна-1». Безпосередній ремонт планують почати 8 листопада.

Реклама

У МАГАТЕ зазначили, що після відновлення цієї лінії станція матиме доступ до двох джерел електропостачання — разом із лінією «Дніпровська» на 750 кіловольтів, яку відремонтували минулого місяця.

В агентстві підкреслили, що відновлення «Феросплавної-1» є критично важливим для стабілізації ситуації з ядерною безпекою. Роботи контролюватиме команда МАГАТЕ, що постійно перебуває на ЗАЕС.

Нагадаємо, на окупованій Росією Запорізькій АЕС відновили зовнішнє енергопостачання після ремонту. Це вивело станцію із режиму повного блекауту, в якому вона перебувала майже місяць.

До цього, 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС уже сім днів триває аварійна ситуація: через російські обстріли станція була відключена від електромережі й працювала на дизель-генераторах.

Останні новини про: ЗАЕС

Зеленський: Запорізька АЕС сьомий день працює на резервних генераторах, один із них уже зламався
МАГАТЕ під наглядом обох сторін розпочало ремонт ліній живлення до Запорізької АЕС
На окупованій Запорізькій АЕС відновили енергопостачання після місяця повного блекауту
Реклама

Читайте також:

новини

Через посуху й заморозки на Миколаївщині загинули понад 100 тис. га посівів, — ОВА

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
новини

Міськрада хоче до кінця року затвердити нові правила конкурсу на сортування сміття в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Центральному районі Миколаєва за рік відремонтували 22 ділянки доріг приватного сектору: витратили понад ₴20 млн

Анна Гакман
новини

Прокуратура Миколаївщини планує закупити 75 системних блоків і 11 сканерів за ₴1,6 млн

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ЗАЕС

На окупованій Запорізькій АЕС відновили енергопостачання після місяця повного блекауту
МАГАТЕ під наглядом обох сторін розпочало ремонт ліній живлення до Запорізької АЕС
Зеленський: Запорізька АЕС сьомий день працює на резервних генераторах, один із них уже зламався

У Миколаєві стартував опалювальний сезон

У Миколаєві хочуть до кінця року затвердити нові правила конкурсу на сортування сміття

4 години тому

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Головне сьогодні