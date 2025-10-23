На окупованій Запорізькій АЕС відновили енергопостачання після місяця повного блекауту
На окупованій Росією Запорізькій АЕС відновили зовнішнє енергопостачання після ремонту. Це вивело станцію із режиму повного блекауту, в якому вона перебувала майже місяць.
Про це повідомили Міністерство енергетики України та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
За інформацією МАГАТЕ, підключення станції відновили після завершення ремонту високовольтної лінії електропередачі 750 кВ «Дніпровська». Таким чином, ЗАЕС знову під’єднана до української енергосистеми.
— Повернення електроенергії є ключовим кроком для ядерної безпеки. МАГАТЕ продовжує координувати з обома сторонами подальший ремонт лінії 330 кВ «Феросплавна», — заявили у відомстві.
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук зазначила, що причиною знеструмлення стали постійні обстріли та пошкодження ліній електропередач російськими військами.
— Блекаут, який тривав місяць, був безпрецедентною подією взагалі у світі, — наголосила вона.
Гринчук також повідомила, що це вже десятий блекаут на станції від початку окупації. Загалом українські енергетики 42 рази відновлювали лінії живлення об’єкта з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Запорізькій АЕС уже сім днів триває аварійна ситуація: через російські обстріли станція була відключена від електромережі й працювала на дизель-генераторах.
Згодом, у жовтні, МАГАТЕ під наглядом обох сторін розпочало ремонт ліній живлення до Запорізької АЕС.
