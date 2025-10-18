МАГАТЕ під наглядом обох сторін розпочало ремонт ліній живлення до Запорізької АЕС. Фото: МАГАТЕ

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили про початок ремонту пошкоджених зовнішніх ліній електропередач, що ведуть до окупованої Запорізької атомної електростанції. Роботи розпочалися після чотиритижневого відключення станції від зовнішнього живлення.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

За словами генерального директора агентства Рафаеля Гроссі, для проведення ремонту створили локальні зони припинення вогню. Він зазначив, що обидві сторони «конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту».

Запорізька АЕС, яка з 2022 року перебуває під російською окупацією, 23 вересня перейшла на живлення від дизельних генераторів через пошкодження останньої зовнішньої лінії електропередач внаслідок обстрілів.

У МАГАТЕ попереджали, що у разі виходу з ладу дизельних генераторів може статися повне знеструмлення станції, що призведе до аварії з можливим плавленням палива й радіаційними викидами.

Як писало Associated Press, агентство запропонувало провести ремонт у два етапи. На першому етапі створюється зона припинення вогню радіусом 1,5 кілометра для відновлення лінії «Дніпровська» напругою 750 кіловольтів, пошкодженої на території, контрольованій росією. На другому — планують відремонтувати резервну лінію «Феросплавна-1» напругою 330 кіловольтів, що проходить на підконтрольній Україні території.

Ремонт має здійснюватися під наглядом експертів МАГАТЕ. Спершу його планували провести з 11 по 17 жовтня, однак російська сторона не надала вчасно гарантій безпеки ремонтних бригад, через що роботи відклали.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що на Запорізькій АЕС триває аварійна ситуація: через російські обстріли станція відключена від електромережі й працює на дизель-генераторах.

Нагадаємо, МАГАТЕ ухвалило резолюцію, у якій вимагає від Росії повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України.