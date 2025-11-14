Знову під загрозою: Запорізька АЕС втратила доступ до основної лінії електроживлення

Російський військовий на території окупованої Запорізької атомної станції. Фото: AFP

Запорізька атомна електростанція 4 листопада о 16:18 втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередач — Дніпровська.

Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Зараз станція отримує електроенергію для власних потреб лише з однієї лінії. У «Енергоатомі» наголосили, що разі повного знеструмлення це буде вже 11 блекаут за останній час, який для ЗАЕС може бути надзвичайно небезпечним.

«Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки», — йдеться у зверненні.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення Запорізької АЕС вже 42 рази.

Нагадаємо, у вересні Запорізька АЕС місяць знаходилася у режимі повного блекауту.