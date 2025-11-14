Знову під загрозою: Запорізька АЕС втратила доступ до основної лінії електроживлення
- Новини України
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
21:31, 14 листопада, 2025
-
Запорізька атомна електростанція 4 листопада о 16:18 втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередач — Дніпровська.
Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом».
Зараз станція отримує електроенергію для власних потреб лише з однієї лінії. У «Енергоатомі» наголосили, що разі повного знеструмлення це буде вже 11 блекаут за останній час, який для ЗАЕС може бути надзвичайно небезпечним.
«Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки», — йдеться у зверненні.
Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення Запорізької АЕС вже 42 рази.
Нагадаємо, у вересні Запорізька АЕС місяць знаходилася у режимі повного блекауту.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.