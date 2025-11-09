  • неділя

Росіяни вдарили по першій в Україні великій ТЕС на біомасі

Росіяни вдарили по першій в Україні великій ТЕС на біомасі. Фото: Андрій ГріненкоРосіяни вдарили по першій в Україні великій ТЕС на біомасі. Фото: Андрій Гріненко

У ніч на 9 листопада російські дрони атакували теплоелектростанцію Clear Energy, яка працює на відходах деревини.

За інформацією співзасновника компанії Андрія Гріненка, на станцію влучили три дрони.

Під час атаки ніхто не постраждав.

ТЕС, відкрита у 2016 році, стала першою великою електростанцією на біомасі в Україні і продемонструвала, що енергетична незалежність можлива завдяки місцевим ресурсам.

У ДСНС раніше повідомляли, що під російською атакою вночі опинилося підприємство у Корюківському районі Чернігівської області. Там виникла пожежа.

Як пише «Суспільне Чернігів» з посиланням на власні джерела, йдеться саме про Корюківську ТЕС, яка працює на біомасі.

